Офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець зазначив 24 Каналу, що спецслужби мають відповідну інформацію й потрібно дочекатися більш розширеної версії.

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Чи міг Путін домовитися про напад на Україну

Березовець зауважив, що є низка країн, які мають особливий погляд і на російсько-українську війну, і на те, як треба домовлятися з Кремлем. Не секрет, що деякі з них входять до НАТО та Євросоюзу.

Він нагадав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан єдиний серед лідерів ЄС і НАТО зустрічається з Путіним та робить речі всупереч офіційній погодженій політиці решти країн Альянсу. Також він блокує надання Україні допомоги коштом російських заморожених активів.

Тому, кого мав на увазі Президент, знає він і спецслужби,

– заявив офіцер ЗСУ.

Він вважає, що варто дочекатися більш конкретної інформації, яка може з'явитися, зокрема, і в західних виданнях, можливо, з посиланням на анонімні джерела. Але треба все ж побачити, кого конкретно мав на увазі Президент України.

Хто продовжує співпрацю з Росією

Офіцер ЗСУ зазначив, що Туреччина як країна НАТО допомагала російському бізнесу та ВПК уникати санкцій, зокрема, постачала товари подвійного призначення. Також певний час вона була лазівкою для росіян, зокрема, щодо продажу енергоносіїв.

Однак, зауважив він, після втручання уряду США така практика значною мірою припинилася або була принаймні заморожена.

Але тут важливо зазначити: доказів того, що цьому сприяла офіційна влада Туреччини або президент цієї країни, немає,

– сказав Березовець.

Йдеться, пояснив він, про співпрацю на рівні суб'єктів комерційного підприємництва.

Також є й інші країни. Він нагадав, що в іранських "Шахедах", які були збиті над Україною, були запчастини понад 10 західних країн, зокрема, США, Великої Британії, Польщі та деяких інших наших партнерів.

Однак, наголосив Березовець, точно йдеться не про допомогу урядів цих країн, а про недобросовісних підприємців, які продавали щось росіянам через посередників.

Крім того, до цього доклала руки Вірменія, а Казахстан дуже активно допомагає Росії, постачаючи їй технології подвійного призначення з інших країн.

Він додав, що китайський бізнес певною мірою допомагав, але останній візит Путіна до Пекіна свідчить, що йому не вдалося досягти проривних домовленостей. Тому кремлівський диктатор полетів ще й до Узбекистану, щоб попросити владу цієї країни посприяти продажу російського газу.

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