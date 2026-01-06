"Не вылезает из бункера": политолог раскрыл, чего вдруг сильно испугался Путин

Россияне резко отреагировали на громкую операцию в Венесуэле, которую провели США, по устранению от власти Николаса Мадуро. С другой стороны в Кремле эти события могут спроецировать на собственный счет.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что Владимир Путин может осознавать, что сценарий, который США реализовали в отношении Мадуро, гипотетически возможен и в отношении него. Недаром с ним в последнее время происходят странные вещи.

Почему Путин практически исчез из публичного пространства?

"Думаю, что Путин со свойственной ему паранойей будет это все проецировать на себя. Ведь в свое время он очень возмущался из-за того, что сделали с Муаммаром Каддафи (премьер-министром Ливии – 24 Канал). Это для него было чем-то невероятным – как такое можно сделать с действующим диктатором?" – подчеркнул политолог.

Олещук обратил внимание на интересный момент, что Путин в последнее время в очередной раз нигде особо не появляется. Недавно показали пропагандистский новогодний сюжет, где он не присутствовал лично, а давал комментарий по телефону.

По этому поводу шутили что, Трамп говорил о Мадуро, который не успел добежать до своего бункера. А Путин предусмотрительно из своего бункера не вылезает,

В то же время Трамп вряд ли имеет планы в отношении Путина такие же, которые он, по словам политолога, реализовал в отношении Мадуро.

Установка президента США на то, чтобы наладить отношения с Путиным, никуда не делась. И она будет оставаться доминирующей в отношениях между США и Россией, по крайней мере, во времена администрации Трампа,

Однако косвенно Путин может воспринять эту ситуацию как возможную угрозу для себя

Более того, история, связана с задержанием Мадуро, по мнению Олещука, в конце концов не может не породить у Путина мысли о том, что произошла измена со стороны ближайшего окружения экс-президента Венесуэлы, которое вступило в сговор с американцами и сдало своего вождя.

"Путин после мятежа Евгения Пригожина уже вывел свою паранойю на невиданный ранее уровень, а сейчас он тем более будет ко всем присматриваться, не задумал ли кто-то измену и каким-то образом контактирует с врагами", – подчеркнул Петр Олещук.

Обратите внимание! На фоне событий в Венесуэле официальный русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США обнародовали такой текст: "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете". Также было добавлено черно-белое фото президента США с подписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".

Однако есть еще один неоднозначный момент – предупреждение, в частности для россиян, которое продемонстрировал Госдепартамент США. Это очевидный месседж для российского диктатора.

Как события в Венесуэле могут коснуться России?