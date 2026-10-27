"Путин может потерять власть": интервью Березовца о возможном перевороте, ударах по НПЗ и проблемах России

Подполковник Вооруженных сил Украины, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО ВСУ Тарас Березовец в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал тактику Дональда Трампа, ситуацию на фронте и уязвимость российской экономики. Российский военный спутник совершил акт космической агрессии, приблизившись на критическое расстояние к аппарату компании Iceeye, который собирает разведданные для Сил обороны Украины

Дональд Трамп продолжает продвигать собственные сценарии завершения войны, Россия несет потери на фронте, а удары по ее нефтеперерабатывающим заводам создают все больше проблем для экономики. В то же время в космосе разворачивается отдельное противостояние, непосредственно касающееся украинской военной разведки.

Подполковник ВСУ, начальник отдела международного военного сотрудничества командования Сил ТрО Тарас Березовец в эксклюзивном интервью каналу "Воин воли" проанализировал тактику Трампа, ситуацию на фронте и слабые места российской экономики. Также он рассказал об опасном сближении российского военного спутника с аппаратом Iceye, возможности военного переворота в России и последствиях украинских ударов по НПЗ, пишет 24 Канал.

Тактика Трампа и поддержка США для Украины

Владимир Зеленский заявляет, что США задерживают критически важные поставки. Чего, по вашему мнению, Трамп пытается добиться таким образом? Хочет закрыть российско-украинский вопрос нашей капитуляцией или есть что-то менее очевидное?

Трамп всегда действует с позиции сильнейшего игрока. Он давит на соперника или собеседника за столом переговоров, испытывает его на устойчивость. Это его обычная тактика, ничего нового здесь нет. Он неоднократно применял ее, в том числе и в отношении Зеленского.

Многие считали, что после скандала в Белом доме в феврале 2025 года отношения Трампа и Зеленского уже никогда не возобновятся. Но все сложилось совсем по-другому.

Зеленский умеет налаживать отношения с Трампом и другими сложными мировыми лидерами. Ему это удается, поэтому я бы не ставил крест на нынешних отношениях.

Трамп ничего нового не сказал. Он каждый раз обвиняет европейских партнеров, оппонентов и союзников, пытаясь получить от них нужный результат.

Что касается нынешней ситуации, поддержка США критически важна для Украины, в частности, в обмене разведывательной информацией и поставках вооружения. Задержки со снабжением и обменом разведданными уже случались раньше, но поддержка возобновлялась. Ведь стратегические интересы Украины и Соединенных Штатов совпадают.

Трамп точно не желает победы Путина или России. В то же время он, возможно, не хочет разгромного поражения России, поскольку считает, что это неизбежно приведет к усилению роли Китая. И он имеет на это право.

Трамп может изменять свою стратегию, усиливать давление на Москву или на нас, но действует исходя из того, что заявил Марко Рубио: Америка всегда руководствуется собственными национальными интересами.

Не стоит также забывать, что в обеих палатах Конгресса есть стойкое большинство в поддержку Украины. Опросы показывают, что уровень поддержки Украины среди американцев стабильно составляет не менее 70%.

Общение Зеленского с представителями обеих партий в Сенате во вторник, 20 октября, в формате видеосвязи четко показало, что мы сохраняем поддержку. У демократов и республиканцев достаточно возможностей, чтобы давить на Белый дом.

В частности, сейчас Белый дом стремится увеличить общий военный бюджет на 350 миллиардов долларов – не только на помощь Украине, но и на оборону в целом. Американские конгрессмены уже предупредили, что, если помощь Украине не возобновят, они могут заблокировать новый военный бюджет Пентагона. И тогда проблемы для Белого дома будут гораздо серьезнее.

То есть, несмотря на нынешние шаги Трампа, не стоит посыпать голову пеплом?

Абсолютно. Мы уже не раз переживали такие пики падения. Это фирменный стиль действий нынешнего президента США. Он всегда действует именно так.

Еще раз повторю: как бы кому ни хотелось критиковать, мы должны исходить из того, что это лидер мощнейшей сверхдержавы мира, человек, от которого зависит наша судьба. Играть, критикуя действия этой администрации, могут позволить себе гражданские. Дипломаты и военные – точно нет.

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Космическая агрессия России и угрозы для спутников

Поговорим о действиях России. Недавно российский спутник приблизился на 26 метров к финско-американскому спутнику, который делится с Украиной разведывательными данными. Как вы думаете, о чем свидетельствует этот инцидент?

Фанаты "Звездных войн" должны понимать, что рано или поздно война развернется и в космосе. Российский военный спутник приблизился на критически опасное расстояние к спутнику финской компании ICEYE, которая собирает важные для Сил обороны Украины разведданные, в том числе снимает военные объекты противника.

По сути это акт космической агрессии. То, что столкновения на столь малом расстоянии не произошло, – настоящее чудо.

Расстояние между спутниками менее километра уже считается опасным. А здесь мы могли наблюдать попытку тарана, устрашения или что-то другое. В то же время есть международные договоры, регулирующие деятельность в космосе. Подобное поведение может рассматриваться как акт агрессии.

Напомним, что российский военный спутник приблизился на 26 метров к спутнику финской компании ICEYE, который помогает Украине получать разведданные о российских военных объектах. Из-за опасного сближения аппарат был вынужден задействовать дополнительные двигатели во избежание столкновения, а это могло привести к расходу запасов топлива.

Очевидно, россияне понимают риски, которых удалось избежать. Речь идет не только о возможной материальной ответственности, но и о последствиях нападения на спутник, связанный со страной НАТО. Я не сомневаюсь, что они действовали намеренно.

Россия постоянно повышает ставки. Если ее не останавливать и не давать ощутимого ответа, она будет переходить к следующему уровню эскалации. Потому нужно реагировать.

Россия пытается препятствовать всему, что хорошо работает в интересах Украины. Европа помогает – нужно дестабилизировать Европу. Украина получает спутниковые снимки и разведданные – нужно влиять на спутники. Эксперты предполагают, что целью таких маневров может быть демонстрация силы и новая форма орбитального противостояния. В частности, спутник могут вынудить тратить топливо на уклонение, постепенно истощая его ресурсы. То есть для того чтобы нанести вред, не обязательно устраивать прямое столкновение?

Спутник был вынужден задействовать дополнительные двигатели во избежание столкновения. В этом и заключалась цель. Это еще раз подчеркивает враждебный характер действий России – целенаправленных и умышленных. Это новый уровень гибридной угрозы, и теперь нужно готовиться к тому, что подобное будет происходить и в космосе.

Повторю: "Звездные войны" – это не только название голливудского фильма, но и реальная опасность, которую представляет Россия. Следует четко понимать, что Россия сегодня – опасное государство, государство-террорист, для которого нет законов и правил ведения войны. Она готова развязывать войны везде: на суше, в небе, на воде, под водой и в космосе. Поэтому нужно жестко отвечать.

Если говорим о вторжении в воздушное пространство, то необходимо уничтожать российские воздушные цели, не нянчиться с ними и не ждать, пока они сами упадут или самоликвидируются.

Они ведь могут поразить гражданский, военный или любой другой объект. Что касается космоса, то у спутника нет средств нападения – у него нет ракет или пулеметов, он может только уклоняться. Но есть боевые спутники, есть способности использования лазеров.

В конце концов можно ослепить вражеский спутник или повредить его оптику. Если он приближается на опасное расстояние, сначала нужно предупредить его через официальные каналы. Если предупреждения проигнорируют, тогда, на мой взгляд, можно направить лазер и буквально выжечь ему глаза. И все, до свидания. Пусть летит дальше.

Спутниковая разведка, Starshield и роль Европы

Как вы оцениваете уровень угрозы, если Россия ускорит разработку системы "Рассвет", которая позволит управлять "Шахедами" над территорией Украины в реальном времени?

Все, что делает Россия, направлено на усовершенствование тактики ведения войны. Не стоит иронизировать из-за того, что у них недавно сошли с орбиты два спутника, и воспринимать это как частный случай. В общем, Россия работает над тем, чтобы сделать эту систему действенной.

Конечно, технологически она не сможет догнать SpaceX, в частности Starlink или его военную версию Starshield. Но для России это будет альтернативой, которой пока нет. Такая система усилит возможности российской армии, и она постарается активно ее использовать.

Кстати, Россия разрабатывает спутниковую систему "Рассвет" – собственный аналог Starlink, который может обеспечить российским военным защищенную связь и возможность управлять ударными и разведывательными беспилотниками в реальном времени. По оценке советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, полноценное покрытие территории Украины может появиться примерно за полгода. Пока система находится на этапе развертывания и тестирования, а для стабильной круглосуточной связи нужны сотни спутников.

Украина не имеет собственных возможностей для запуска спутников, поэтому пользуется аппаратами стран-партнеров, уже находящихся на орбите, а также получает разведывательные данные от союзников. В то же время, как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, две трети разведывательных данных для ВСУ поступают от европейцев, прежде всего Франции.

То есть наша зависимость от американской разведки уже не столь критична. Единственное направление, в котором США могут предоставить уникальную информацию, которую не могут обеспечить другие партнеры, – это раннее предупреждение о баллистической угрозе.

Когда происходили три последние баллистические атаки, американцы не направили соответствующих предупреждений, и мы не видели момента запуска ракет. Об этом заявил президент Украины. Пока эта проблема не имеет решения.

Союзники, в частности европейские страны, должны развивать собственные системы противоракетной обороны и раннего предупреждения о баллистических пусках, чтобы Украина не зависела только от США.

Как скоро Украина сможет полностью перейти на европейскую спутниковую систему? По данным Reuters, ограничить работу Starshield в Украине якобы приказали из Белого дома.

Я не могу это комментировать. Это журналистские расследования, в которых есть собственные источники. Официально Белый дом заявил, что не причастен к этой истории. Мы должны опираться на официальные источники. Что касается европейской системы, то мы сможем пользоваться ею только после запуска, тестирования и отладки ее работы.

В любом случае, это вопрос нескольких лет, а не месяцев. Для создания системы, аналогичной Starshield, требуются огромные инвестиции, соответствующие технологии и, самое главное, производство сотен спутников. Речь идет не о десятках аппаратов.

Сможет ли Европа полноценно заменить США в вопросах разведданных и спутниковых возможностей?

Как я уже отметил, две трети разведывательных данных мы получаем от европейцев. Единственное направление, в котором американцы предоставляют уникальную информацию – это предупреждение о баллистической угрозе.

Европа уже заменила Соединенные Штаты в части разведывательной информации, вернее, в значительной степени компенсировала ее нехватку. Однако Украина и дальше критически нуждается в важных разведданных от американских партнеров.

На что рассчитывает Путин и как Россия расшатывает Европу

Путин продолжает войну. Как вы считаете, он до сих пор верит в свою победу или продолжает боевые действия по другим причинам?

Война может завершиться мирным или иным соглашением, которое зафиксирует ее окончание, в нескольких случаях. Первый – когда одна из стран терпит катастрофическое поражение, а другая одерживает решающую победу. Этого не вышло.

Вторая причина – истощение ресурсов обеих сторон до такого уровня, когда они уже не способны продолжать боевые действия. Пример – ирано-иракская война, унесшая жизни более двух миллионов военнослужащих и гражданских. Она завершилась, в частности, потому, что у сторон уже не было возможности продолжать воевать.

Третий вариант – вмешательство мощных государств, которые могут повлиять на участников конфликта, если его продолжение представляет серьезную угрозу их торговле, экономике или другим интересам.

В случае России такой страной может быть только Китай. Пока Пекин не заинтересован в завершении войны, ведь она ослабляет не только Украину, но и Россию и Европу. Стратегически Китай от этого выигрывает. Он продает свои технологии и компоненты сторонам войны, в первую очередь России.

В то же время, Пекин усиливает собственные позиции и наращивает влияние как государство, способное давить на Путина. Поэтому Китай не стремится к завершению войны. Вопрос в том, когда Пекин оценит риски и поймет, что дальнейшее продолжение боевых действий ему просто невыгодно, прежде всего, с точки зрения торговли и национальных интересов.

Думаю, должно совпасть несколько факторов: ресурсы сторон будут иссякать, а внешние игроки смогут оказывать давление на Кремль. Это может привести к завершению войны.

На что Путин сегодня рассчитывает больше всего – на истощение Украины, раскол Запада или собственный военный прорыв?

Начну с недавних событий во Франции и ряде других европейских стран. Массовые протесты и серьезные общественные конфликты, охватывающие политическую и религиозную сферы, повлекли за собой кризис безопасности в ряде государств Европы. Все это приводит к росту популярности правых и ультраправых партий, стремящихся прийти к власти на выборах, в первую очередь в Германии и Франции, а также в других европейских странах.

Это, безусловно, играет на руку Москве и Пекину, ведь приход ультраправых к власти может означать разрыв отношений с Украиной и обострение внутренних противоречий в Европейском Союзе и НАТО. Многие ультраправые требуют выхода не только из ЕС, но и из НАТО или, по крайней мере, ограничения участия своих стран в Альянсе.

Конечно, это будет серьезно ослаблять общеевропейскую безопасность. Путин, безусловно, заинтересован в разжигании таких настроений и прилагает к этому усилия. В частности, этому способствовали ресурсы дата-центров на территории России, которым нанесли вред. Я имею в виду дата-центры компании "Яндекс".

Из-за них усиливались поддержка ультраправых партий в социальных сетях и интернете в целом. Путин вкладывал огромные деньги в разжигание противоречий, антииммигрантских, антиукраинских и антиевропейских настроений.

Он и дальше будет пытаться подрывать поддержку Украины. Путин надеется, что рано или поздно она прекратится или станет несущественной, а у Украины просто нет ресурсов для продолжения войны. Так он рассчитывает добиться желаемого результата. Это его основополагающий план.

К разжиганию поддержки ультраправых сил в Европе присоединялись и российские диверсии, в том числе накануне выборов в Германии.

Россия проводила диверсионные операции во многих странах ЕС и за его пределами, в том числе в Великобритании. Речь шла о взрывах и попытках покушений на руководителей оборонных компаний, в частности, в Болгарии. Многие диверсионные акты были совершены в Германии, Польше, Литве и Латвии.

Россияне постараются расширять эту деятельность. Это часть гибридной войны, которую Путин не жалеет ресурсов, даже не завершив войну против Украины. Увидев массовые протесты и выступления левых движений и студентов в Европе, он будет вкладывать дополнительные средства в их поддержку и разжигание конфликтов.

Путин видит в этом возможность дестабилизировать ситуацию изнутри, чтобы у европейских стран, в конце концов, не осталось ни времени, ни желания, ни средств помогать Украине.

Выходит, Путин одновременно подыгрывает ультраправым и ультралевым, то есть крайним политическим лагерям. Могут ли такие маргинальные силы превратиться в часть национальной политики?

Ты имеешь в виду выступление Алисы Вайдель, лидера "Альтернативы для Германии" (АдН). К сожалению, перспектива таких заявлений есть, ведь стремительный рост популярности АдН в Германии уже привел к тому, что партия победила на выборах в ландтаг в Саксонии – пока в первой, но, к сожалению, не последней федеральной земле.

Я говорю "увы", поскольку приход АдН к власти составляет проблему не только для Украины, но и всего европейского проекта. Это может угрожать выходом Германии из Европейского Союза, ведь избиратели АдН преимущественно поддерживают ограничение участия страны в объединении или даже полный выход из него.

Я не исключаю развития событий по британскому сценарию. Правда, британские избиратели уже пожалели о решении выйти из ЕС. Brexit обошелся стране слишком дорого: британская экономика потеряла больше, чем получила. Это также явилось следствием популярности ультраправых сил в Великобритании, которые подталкивали страну к такому сценарию. Мы видим, чем все кончилось.

Остановит ли это немцев от выхода из ЕС и связанных с этим потерь? Не думаю. Маховик ненависти уж очень сильно раскручен. Следует признать, что АДН хорошо работает с избирательными технологиями.

Выборы в Саксонии показали, насколько умело политтехнологи партии использовали социальные сети, в первую очередь Threads, TikTok и Instagram, для привлечения молодежи и расширения электоральной базы. Это дало результат. АдН имеет свежий имидж и находится в тренде, в отличие от традиционных партий, от которых многие немцы уже устали.

Сейчас АдН умело работает с общественным мнением. Это результат работы полстеров – социологов, правильно подбирающих месседжи в соответствии с настроениями и пожеланиями немецких избирателей. На мой взгляд, приход АдН к власти пока выглядит почти неизбежным. Также я не исключаю победы Марин Ле Пен во Франции.

Говорю это с сожалением, ведь тогда проблемы возникнут у всех, причем очень серьезные.

Будет ли эта тенденция масштабироваться, то есть не будет угасать, а наоборот – будет распространяться?

Это похоже на лесной пожар. Сначала огонь вспыхнул в одном месте, его не удалось локализовать, а теперь он приобретает неконтролируемые масштабы. Все эти леворадикальные движения в сочетании с экстремистскими группами мигрантов, объединенными религиозными воззрениями, рано или поздно могут привести к серьезным последствиям. Это очень взрывоопасная смесь.

Многие обычные, добропорядочные жители Европы, которых можно назвать бюргерами, смотря на все это, не будут долго искать выход. Они будут стремиться к спасению, ведь для них это вопросы безопасности, бизнеса и физического выживания.

Все эти кадры, которые показывали СМИ и распространяли социальные сети, создают ощущение опасности. У людей может возникать впечатление, что Европа снова возвращается к 1930-м годам. Вспомним пожары и погромы того времени, в том числе Хрустальную ночь в Германии и ужасающие преступления против еврейского населения.

Эти исторические воспоминания и страхи до сих пор живы. Парадоксально, но они могут снова способствовать приходу ультраправых к власти.

Я не провожу прямую параллель между АдН и Национал-социалистической рабочей партией Германии (НСДАП). Кто-то может это делать, но я – нет. В то же время в составе АдН есть разные представители, в том числе и очень токсичные, со взглядами нацистского толка. Сама партия неоднородна.

Если упомянуть НСДАП, то в начале она тоже не была единой в своих взглядах, в ней существовали разные течения. Название "Национал-социалистическая рабочая партия Германии" отражало то, что среди ее первых избирателей было немало небогатых граждан, обычных рабочих.

Часть из них поддерживала коммунистов и социалистов, другая – нацистов. То есть электоральная база могла походить, но политический выбор отличался. Когда избиратели склоняются к крайним политическим силам – ультралевым или ультраправым – причины часто одинаковые. Обычно это кризис, впоследствии приводящий к общественному расколу и расслоению.

Поэтому нынешняя ситуация в Германии определенными чертами напоминает события 1920-30-х годов, и это крайне опасно. Еще раз подчеркну: нет оснований ставить знак равенства между АдН и НСДАП. Это разные исторические эпохи, а Вайдель очевидно не является фигурой уровня Адольфа Гитлера. Но неизвестно, какие еще лидеры или даже фюреры могут появиться в среде "Альтернативы для Германии".

Новая война дронов и какая ситуация на фронте

Мы поговорили о внешнеполитических факторах, влияющих на российско-украинскую войну. Теперь хотел бы поговорить о фронте. Мы видим, что украинская армия имеет тактические успехи, хотя понимаем, что у России есть ресурсное преимущество. Что сегодня мешает нам превратить локальные успехи в стратегический перелом?

Во-первых, для проведения операций стратегического уровня необходимо достаточное количество резервов. Пока таких резервов нет ни у Сил обороны Украины, ни у нашего противника. Стратегический прорыв на значительную глубину возможен при наличии стратегических резервов численностью примерно в две армии.

То есть, нужно накопить 250 – 300 тысяч военнослужащих и иметь достаточную концентрацию огневых средств для поражения противника на узком участке фронта. К счастью, у противника таких ресурсов нет и не предполагается.

Поэтому фронт уже давно стал достаточно статичным. Чрезвычайно успешная операция "Вивальди", и я говорю это без преувеличения, стала возможна благодаря совпадению нескольких факторов.

Во-первых, это тактический замысел, реализуемый так, что противник ничего не знал о подготовке операции.

Во-вторых, Силы обороны обладали высоким уровнем ситуационной осведомленности благодаря качественной разведке – агентурной, воздушной, а также разведке, проводимой нашими разведчиками и подразделениями по линии фронта.

Дополнительную роль сыграл фактор неожиданности: противника ввели в заблуждение по направлению главного удара. Он ждал атаки в одном месте, а удар нанесли в другом.

Эта операция, скорее всего, исключение. Она охватила достаточно широкий фронт и дала значительные результаты: была освобождена территория и взято в плен большое количество русских военных.

Я давно не помню, чтобы во время одной операции сотни военнослужащих противника попадали в плен. В последний раз такое, видимо, было во время Харьковской наступательной операции. За последние четыре года пленных брали группами, десятками, но не сотнями.

Самое главное – противник не смог вовремя отреагировать на наши действия. Повторюсь, это скорее исключение. Характер войны изменился настолько, что силы поддержки – фортификационные постройки, минные поля – стали серьезным препятствием для наступления.

К тому же очень эффективно работают FPV-дроны. Поэтому традиционные тактические методы ведения войны XX века, в частности, механизированные штурмы и использование артиллерии и минометов, уже не дают прежнего результата. Даже снайперы на фронте фактически перестали использовать так, как раньше.

Почему? Потому что снайпер сам становится мишенью. Как только он выходит на позицию для выстрела на расстоянии до двух километров, его рано или поздно обнаруживают. Даже если он выполнит задание, его могут найти, установить местонахождение и уничтожить. Все изменилось.

Поэтому стратегического перелома нет прежде всего из-за отсутствия резервов – ни у нас, ни у противника. В то же время, локально мы контролируем ситуацию. Путин заявлял, что Россия оккупировала 6,5 тысячи квадратных километров украинской территории, хотя, по моим данным, речь идет о 144 квадратных километрах. Это в 45 раз меньше.

Таков реальный результат российских заявлений. Верит ли Путин в свою победу? Да, он продолжает верить, поскольку его убеждают в этом генералы. Они уверяют его, что способны добиться стратегического перелома, разгромить Вооруженные Силы Украины и выйти к Днепру по всей его длине, а не только в Херсонской области.

После этого по их планам должен произойти прорыв или десантная операция на правобережье. То есть Путину говорят, что Россия способна победить. Речь идет не только о захвате Донбасса – он стремится установить контроль над всей Украиной без исключения.

Учитывая новую концепцию войны, о которой вы рассказали, в чем сегодня преимущество врага, а в чем Украина его опережает?

Сейчас на фронте фактически установилось тактическое равновесие. Как говорит один высокопоставленный офицер Вооруженных Сил, которого я очень уважаю, инновации на фронте живут четыре дня. Мы придумываем что-нибудь новое, противник быстро находит противодействие.

Они придумывают новый подход – мы ищем способ его нейтрализовать. Тактическое равновесие сохраняется и потому, что небо практически полностью занято дронами – как украинскими, так и русскими.

Средства радиоэлектронной борьбы где-то работают эффективно, а где-то не дают нужного результата. Причина опять-таки в том, что беспилотники быстро развиваются и переходят на другие частоты. Единственная сфера, в которой противник пока имеет преимущество – средства воздушного нападения, в частности крылатые и баллистические ракеты.

Россия имеет больше таких ракет и более широкие возможности для их применения как для точечных, так и для масштабных ударов. Мы не можем наносить масштабных ракетных ударов, поскольку нет достаточного запаса ракет. Можем провести несколько таких атак, используя ракеты западного и собственного производства, но после этого запасы иссякнут.

Россия же имеет постоянное производство, позволяющее ей регулярно применять ракеты. Это одно из главных преимуществ противника. Еще одно преимущество – авиация.

В России гораздо больше самолетов бомбардировочной, истребительной и штурмовой авиации, чем у Украины. Это то, в чем мы уступаем. По другим компонентам, в частности сухопутным и морским силам, мы достигли определенного паритета, а в отдельных сферах даже преимущества. На море нам удалось фактически вытеснить Черноморский флот России. Приблизительно 30% его кораблей уже на дне, а другая часть выведена из строя или не решается выходить в море.

Удары по российским НПЗ и уязвимость экономики России

Удары по российским НПЗ – достаточно эффективный рычаг давления в этой войне. Сейчас ситуация не до конца ясна: как Украина будет действовать дальше в этом направлении? Смогла ли Россия приспособиться к этим ударам?

Нет, конечно. Иначе, зачем Путину накручивать Трампа, чтобы тот требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ? Вот и ответ. Россия не смогла адаптироваться. Даже когда россияне затягивают свои заводы и цистерны сетками, это, наконец, не помогает.

Наши военные инженеры уже нашли способы обходить такие примитивные средства защиты. У противника нет возможности полностью защитить свои объекты и в дальнейшем ее тоже не будет.

Во-первых, у нас достаточно средств воздушного поражения классов middle strike и deep strike. Их производство не просто можно масштабировать – его можно и дальше наращивать.

Во-вторых, у России нет достаточного количества систем ПВО, чтобы прикрыть все свои объекты. Она производит ограниченное количество систем "Панцирь-С1", практически не производит системы С-400, а другие средства противовоздушной обороны рассредоточены по огромной территории. Как говорится, где тонко, там и рвется.

Огромная территория России – это не только ее преимущество, но и ахиллесова пята. Она не способна защитить все. Может сосредоточивать оборону вокруг отдельных объектов, в частности, Крымского моста и Москвы. Но и туда, как мы видим, доносятся украинские средства поражения.

Вопрос лишь в целесообразности использования дефицитных крылатых ракет. Такие решения принимаются главнокомандующим и Ставкой Верховного Главнокомандующего. Если они видят в этом необходимость, то действуют соответственно.

У нас достаточно средств для поражения критически важной инфраструктуры, в частности Крымского моста. Убежден, что в нужный момент решение будет принято.

Способны ли эти удары и их продолжение сломать стратегические расчеты Путина?

Конечно. Во-первых, удары по НПЗ уменьшают поступление в российскую казну. Во-вторых, российская экономика имеет ресурсный перекос: основные доходы страна получает от продажи сырья. Россия не создала ничего исключительного, что могло бы заменить эти доходы. Она продает нефть, газ, а также ворованное украинское зерно. Потому удары по нефтяной инфраструктуре ослабляют ее экономические возможности.

Кроме того, это означает меньшее количество дизельного топлива, бензина и авиационного керосина для российской армии. Все это работает на ослабление России. В то же время, удары создают ощущение нестабильности среди населения. Россияне видят, что так называемая "СВО" пришла и к ним. Все это существенно ослабляет Кремль.

Когда вы говорите, что россияне ощущают последствия так называемой "СВО" у себя дома, вспомним недавние события в Санкт-Петербурге и Москве, когда в аэропортах на часы, а иногда и на несколько суток останавливалось авиасообщение. Это уже часть операции M&M's или что-нибудь другое?

Официально операцию так никто не называл – это название использовали журналисты. Я не знаю, это ли M&M's, или Twix, или что-то другое. Самое важное – результат. Как видим, результат на табло, в том числе на табло московских аэропортов.

Когда видишь надписи "отменено", "отменено", "отменено", "задерживается", это и есть результат. Мы можем это делать, мы это делаем и будем делать столько, сколько потребуется. Президент предупредил Россию об этом. И у нас нет никаких причин отказываться от подобных действий.

Россия уничтожает нашу энергетику, которая должна обеспечивать подготовку городов к зиме. Так почему мы должны беспокоиться о ее проблемах, в частности, тем, что россиянам нужно куда-то лететь?

Россия – огромная страна, которая не может полноценно существовать без авиации. Такую систему транспортного сообщения сформировали еще при Советском Союзе. Поэтому проблемы с авиаперевозками для нее очень серьезны, и решить их непросто. Объясню почему.

Кто-то говорит, что у России огромная территория, но где единственная федеральная автомобильная трасса, соединяющая Москву или Псков с Владивостоком? Ее нет. Есть отдельные участки дорог, а между ними разрывы, грунтовые дороги и лесные маршруты. Через всю страну можно ехать по железной дороге, но такое путешествие может длиться неделю, а маршрут не всегда будет прямым.

Поэтому авиация для России – важнейшая составляющая транспортной системы. Если ее работу нарушить, рушатся не только пассажирские, но и грузовые перевозки. Фактически, когда работа аэродромов и аэропортов останавливается, российская транспортная система испытывает серьезный удар.

К тому же авиасообщение в России построено так, что значительная часть маршрутов проходит через Москву или Санкт-Петербург.

Да, и эта система часто является убыточной. Чтобы добраться из одного города в другой, иногда приходится сначала лететь в Москву, а уже оттуда – до пункта назначения. Если останавливается работа четырех московских аэропортов или аэропортов Санкт-Петербурга, обычная схема перестает работать. Это нарушает авиасообщение между регионами и создает проблемы для всей транспортной системы.

Сценарии к 2027 году и вероятность переворота в России

В заключение нашей беседы я выписал три потенциальных сценария на 2027 год: перелом в пользу Украины, затяжная война на истощение или опасный успех России. Какой из них, по вашему мнению, наиболее вероятен?

Во-первых, еще раз повторю: для завершения войны необходимо выполнение определенных условий. Это может быть либо поражение одной из сторон, либо полное истощение его ресурсов. Основная ставка Путина в войне против Украины – именно на истощение.

Возможно ли истощение России? Да, если она потеряет возможность продавать за границу свои ресурсы, прежде всего углеводороды. Это может произойти по разным причинам.

Кроме того, завершение войны на Ближнем Востоке может привести к падению цен на нефть и газ, а значит, и к существенному сокращению российских доходов. Я не верю в быстрое падение кремлевского режима. Точнее, как аналитик, я пока не вижу предпосылок для этого.

Этот режим оказался значительно устойчивее советского, в частности потому, что не имеет идеологических ограничений. Советский Союз распался, в частности потому, что люди увидели: врать бесконечно невозможно. Нельзя без конца обещать победу коммунизма, когда 99% населения живет в бедности, а один процент имеет спецпайки и ездит на черных "Волгах".

Нынешние российские власти объединили худшее, что было в Советском Союзе, с новыми механизмами контроля. Это фактически гангстерское советское государство, построенное на лжи, убийствах и насилии, но без необходимости придерживаться коммунистической идеологии.

В то же время система тотального контроля, масштаб которого превышает даже возможности бывшего КГБ, помогает режиму удерживаться у власти. Однако сама система остается уязвимой, что продемонстрировал мятеж Пригожина и его марш на Москву. Поэтому базовым сценарием я назвал бы возможный переворот с участием силовых структур и военных.

Он может стать реальностью, если Россия терпит серьезное военное поражение или если станет очевидно, что затягивание войны лишь умножает потери и не приближает желаемый результат.

Пригожин показал, в каком направлении может развиваться сценарий силового демонтажа российского государства. Военный переворот или даже устранение Путина силой сейчас не выглядят неизбежными, но такие события могут оказаться возможными, когда Россия столкнется с очень серьезными, прежде всего экономическими, проблемами.

Не стоит забывать и о внутренних противоречиях России, связанных с идеологией, национальным вопросом и религией. Ксенофобия, ненависть к другим религиям и унижение представителей других национальностей также рано или поздно могут сыграть свою роль.

Я бы не ожидал скорейшего краха России. Речь идет скорее о медленном загнивании системы, которая в конечном счете может достичь точки бифуркации – момента, когда определенный взрыв или кризис запустит ее обвал.

Произойдет ли это быстро или медленно – другой вопрос. Но, на мой взгляд, этот процесс будет длиться долго, а его горизонт может измеряться десятилетиями.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.