Генерал-майор Британии спрогнозировал, когда и какие трудности возникнут у Путина по войне в Украине
- Россия теряет военное преимущество в войне против Украины из-за недостатка техники и личного состава, что может заставить Путина объявить мобилизацию.
- Без мобилизации российская армия не сможет поддерживать боеспособность, что проявляется в отчаянных и неэффективных атаках.
Россия постепенно теряет военное преимущество в войне против Украины. Из-за недостатка техники и личного состава диктатору Владимиру Путину придется объявить мобилизацию.
Без этого российская армия не сможет поддерживать боеспособность, что уже проявляется в отчаянных и неэффективных атаках. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен.
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Путину придется объявить мобилизацию
Газета The Washington Post пишет, что преимущество Москвы на поле боя в войне против Украины постепенно уменьшается. Уже к 2026 году Россия может столкнуться с серьезной нехваткой техники и живой силы.
Генерал-майор Вооруженных сил Великобритании также считает, что проблема нехватки личного состава станет одной из ключевых дилемм для Владимира Путина уже летом 2025 года. Хотя сейчас в России вкладываются значительные средства в набор контрактников, этого недостаточно для поддержания необходимого уровня сил на фронте – не говоря уже о возможности дальнейшего наступления.
Если Москва действительно рассчитывает на масштабные военные операции, без мобилизации не обойтись. Однако даже в таком случае возникает серьезный дисбаланс между количеством личного состава и имеющимся оружием и техникой,
– подчеркнул Чип Чепмен.
В результате на фронте наблюдаются все более отчаянные и хаотичные атаки: российские бойцы пытаются прорваться через зоны поражения на мотоциклах, багги и мопедах, надеясь, что скорость поможет добраться до позиций украинских военных. Но такие действия не приносят успеха ни на оперативном уровне, ни с точки зрения обеспечения устойчивого снабжения армии.
К слову, Кремль планирует мобилизовать более 300 тысяч человек для войны против Украины, однако не имеет достаточных ресурсов для реализации этого плана. Публицист Ростислав Мурзагулов считает, что оккупанты могут привлечь заключенных, мигрантов и контрактников.