Путин хочет избежать мобилизации до выборов: что может заставить его изменить планы

Владимир Путин готовится к президентским выборам, которые должны пройти весной 2024 года. В кремлевских кулуарах уже отдали победу диктатору в 80%.

Эту фальсификацию россияне могут ощутить, но если будут еще некоторые факторы. О них 24 Каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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Сбросят ли Путина

Россияне могут ощутить фальсификацию в пользу Путина на российских президентских выборах. Но чтобы выйти на улицы с протестом, должны сложиться еще несколько факторов. В частности, события на фронте, ситуация с местной экономикой или новый поход на Москву, или прорыв радикальных организаций с большим количеством сил, чем раньше.

"К путинским выборам готовится не только Кремль, но и США и Украина. Вероятно, они приготовят какие-то сюрпризы. Если произойдет что-то масштабное на фронте, в сфере экономики и добавятся эти моменты фальсификации, тогда реально может вспыхнуть", – предположил российский политолог.

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Другой вопрос – мобилизация. Россия несет значительные потери на фронте и ей крайне нужно пополнять человеческий ресурс. Мобилизация в стране-агрессоре не прекращалась и пока Путину удается собирать ресурсы где угодно, чтобы не спровоцировать "всенародное возмущение".

Если не возникнет угрозы разрушения фронта, тогда мобилизации не будет и они будут пытаться ее избежать. Если перед Путиным предстанет выбор: либо военное поражение – прорыв в направлении Крыма, либо мобилизация – тогда он плюнет на выборы. То есть военное поражение ему более проблемно, чем выборы. Но и мобилизация перед выборами не несет ничего хорошего", – объяснил Аббас Галлямов.

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