Путин может оставить войска вокруг Украины для устрашения, – Госдеп США

В Госдепе США предположили, что Россия может оставить свои войска возле границ Украины на длительное время. Так она сохранит рычаг для своих требований.

Держать войска месяцами будет сложно

Оставляя своих бойцов и технику, Владимир Путин будет пытаться выбить уступки. Об этом заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила в интервью.

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Есть вероятность, что Путин оставит войска возле Украины, чтобы запугивать и сдерживать, пытаясь выбить уступки. Но сложно удерживать войска месяцами, окружив ими Украину. Как долго это может продолжаться – я не знаю,

– призналась Шерман.

Отметим, что США считают, что активное скопление российских войск на границе длится почти 4 месяца. В то же время украинские власти утверждают, что значительная часть контингента остается там с апреля 2021 года, то есть более 10 месяцев.

Шерман подчеркнула важность и в дальнейшем обмениваться оценками по ситуации, чтобы "понимать, что там происходит".

"Мы будем и дальше обмениваться также разведывательными и визуальными данными", – заверила представитель Госдепа.

Россия отводит войска

Утром 15 февраля минобороны России заявило о завершении ряда военных учений. Поэтому часть контингента решили вернуть на место постоянной дислокации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что контингент выводят не потому, что на этом настаивал Запад, а – согласно плану.

В то же время, во время обращения президента Джо Байдена относительно Украины, политик заявил, что США не видят уменьшения войск. По словам политика, сейчас возле Украины находятся 150 тысяч вражеских армейцев.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!