Важный визит перед выборами: зачем Путин собрался в Турцию

В МИД Турции подтвердили визит Владимира Путина в страну. Впрочем, точной даты не указали. СМИ предполагают, что речь идет о 12 февраля.

Этот визит очень важен для российского диктатора. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Вопрос экономики

Как отметил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, визит Путина "даст возможность обсудить многие вопросы". По предположению Желиховского такими могут быть вопросы экономики.

"Турция является такой вот "гаванью" для российской экономики, где она может создавать свои бизнесы, также вкладывать деньги в инфраструктурные объекты, и вообще, Турция может помогать России обходить те или иные санкции или компенсировать товары, которых ей не хватает", – пояснил он.

Вместе с этим Эрдоган пытается балансировать и выстраивать определенные мосты с Западом. И здесь России выгодно показать, мол, агрессорка имеет какие-то выходы в цивилизованный мир.

Предвыборная манипуляция

После того как Россия развязала войну против Украины, от агрессорки отвернулись все цивилизованные страны. Соответственно и связи Путина ограничились такими же диктаторскими странами, как Беларусь или Северная Корея. А вот визит в Турцию – хорошая предвыборная манипуляция.

"Это важно накануне выборов президента России, чтобы показать своим гражданам, что все же он является выездным и даже может посещать страны, которые являются членами Альянса", – отметил Желиховский.

Зерновые коридоры

Политолог предполагает обсуждение вопросов зернового коридора. Отметим, что сейчас Украина обеспечила восстановление экспорта зерна через Черное море. Впрочем, российские оккупанты не прекращают попыток препятствовать этому, обстреливая территории.

"Визит этот важный для российского диктатора. Я уверен, что его будут показывать в лучшем свете, чем дела есть на самом деле, и доносить информацию ту, которая нужна Путину. Все это в целях пропаганды. Россия настолько является подсанкционной, что обращается к любому государству, которое позволяет ей это делать. Полностью можно анализировать уже после встречи", – добавил эксперт-международник.

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