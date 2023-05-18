Последствия для Путина будут печальными, – Фейгин предположил, кто может устранить диктатора

Уже долго обсуждают, кто может стать преемником российского диктатора Владимира Путина. Устранить бункерного деда от власти могут секретарь Совбеза России Николай Патрушев, его сын или заместитель главы ФСБ Александр Бортников.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, это может произойти после поражения России в войне против Украины.

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Смогут ли забрать у Путина власть

Фейгин отметил, что когда Россия проиграет, а ВСУ вернут все временно оккупированные территории Украины, это плохо закончится для Путина. Основными претендентами на власть в стране-агрессорке являются Патрушев, его сын или частично Бортников.

Последствия для Путина будут печальными. Эти армейские чины показали свою беспомощность. Но это не значит, что у них нет сил и средств, чтобы это осуществить. Частично аппарат власти, но он тоже должен иметь союзников среди силовиков, которые могли бы отстранить Путина,

– предположил он.

Правозащитник утверждает, что в случае если все останется, как сейчас, то диктатор сможет сохранить свою власть. Путин будет рассказывать всем, что "воюет против Запада", а временно оккупированные территории – "все, что они могли сделать".

Фейгин о возможных преемниках Путина: смотрите видео

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