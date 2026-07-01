Сказал лишнее: политтехнолог указал на странные моменты в интервью Путина

Ситуация в политических кругах Кремля, по всей видимости, обостряется. Речь идет о различных взглядах на ведение боевых действий на территории Украины. Недавно Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту. В нем можно заметить ряд странных деталей.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал "24 Каналу", что удивительно уже то, что Путин за один день выступил сразу три раза, хотя мог озвучить все необходимые заявления в ходе двух предыдущих мероприятий. Это может свидетельствовать о внутренних противоречиях в окружении главы Кремля и борьбе за то, какие именно послания должны звучать публично.

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Почему из интервью Путина исчезли шесть минут

Михаил Шейтельман обратил внимание, что за один день Путин выступил сразу три раза: выступил на съезде партии "Единая Россия", провел совещание по ситуации с бензином, а после этого еще и дал отдельное интервью Павлу Зарубину. По мнению политтехнолога, такое количество выступлений выглядит нелогичным, ведь все необходимые заявления можно было сделать во время предыдущих мероприятий.

Политтехнолог об изменениях и возможных конфликтах в Кремле: видео

Он предположил, что различные речи могли быть подготовлены разными группами влияния в Кремле, которые продвигали собственные месседжи. Именно этим можно объяснить и то, что в выступлениях Путина фактически прозвучало признание внутренних проблем России.

Это же практически признание вины: у нас все плохо, бензина нет, ПВО нет, в общем везде все плохо,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог также обратил внимание на то, что впоследствии из записи интервью исчезли шесть минут, хотя изначально они были доступны.

Путин почему-то дает третье интервью, хотя перед этим у него уже были две речи. Читает его с телесуфлера, а потом Кремль вырезает из этого интервью шесть минут. То есть Путин наговорил лишнего,

– сказал он.

Шейтельман считает, что это может свидетельствовать о существовании как минимум двух групп в кремлевском окружении. Вероятно, одна из них настаивала на том, чтобы Путин озвучил определенные тезисы, тогда как другая уже после публикации интервью добилась их удаления. В частности, речь идет о высказываниях относительно Анкориджа, мирных переговоров и якобы давления Владимира Зеленского на Александра Лукашенко.

К слову. Путин заявил о возможности проведения встречи с Зеленским в Минске как потенциальной площадке для переговоров. По его словам, Беларусь могла бы стать удобным местом для диалога, если стороны дойдут до этапа прямых переговоров. Идея использования Минска в качестве нейтральной площадки для переговоров уже неоднократно звучала в контексте российско-украинских контактов.

Политтехнолог также обратил внимание на противоречия в официальных заявлениях Кремля. Он напомнил, что Путин говорил о якобы полученном от Украины мирном предложении, тогда как Дмитрий Песков позже это опроверг.