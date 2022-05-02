Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия из-за военных успехов Украины, – сенатор США

Украинские защитники и защитницы ежедневно защищают свое государство от российского нашествия и достигают больших успехов в этом деле. Это героическое противостояние может увеличить успехи применения страной-агрессором ядерного оружия.

Такие опасения озвучил глава комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес в интервью американскому изданию Fox News.

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По словам Боба Менендеса, глава Кремля может прибегнуть к применению ядерного оружия, чтобы "сохранить лицо". Весь мир уже увидел подлинное "лицо" террориста Путина, но русский народ все еще верит в его величие и правильность принятия решений.

"Одно из моих беспокойств заключается в том, что, по иронии судьбы, чем больше успеха у украинцев, тем больше риск того, что Путин что-то сделает, потому что он проигрывает и должен сохранить лицо дома", – заметил Менендес.

Глава комитета по международным отношениям Сената США предостерегает, что Владимир Путин может использовать запретное оружие против украинцев. Такими действиями президент России ставит под угрозу безопасность и целостность всего мира.

Поэтому потенциал химического, биологического или тактического ядерного оружия может возрасти вследствие этого,

– подчеркнул Боб Менендес.

Он обратил внимание на то, что россияне уже использовали химическое оружие в войне с Сирией. За такие действия, страна-агрессор не получила никакой реакции от цивилизованного мира. Поэтому есть угроза, что Путин сочтет такие действия в Украине также безнаказанными. По словам Менендеса, существует значительный риск применения россиянами химического оружия на территории Украины.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Россия шантажирует мир ядерным оружием, поскольку видит, что Украина побеждает в этой войне.

В частности, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что путинский режим привык работать по одинаковой модели на переговорах. Поэтому прибегает к шантажу ядерным оружием. Однако Денисенко заверил, что угрозы применения запретного оружия со стороны россиян нет.

Реакция мира на ядерные угрозы Кремля

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