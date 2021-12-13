Путин может стереть украинский суверенитет дипломатией после заявлений Байдена, – СМИ

Несмотря на то, что Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным отметил поддержку суверенитета Украины, действия главы США могут трактоваться неоднозначно. В частности, со стороны президента России.

Такое мнение озвучили журналисты американского издания Bloomberg. Они утверждают, что отдельные шаги Байдена рискуют позволить Путину поверить, что он может стереть украинский суверенитет дипломатией.

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О каких шагах Байдена идет речь

Как известно, во время переговоров администрация президента США попыталась показать свое жесткое отношение к наращиванию российских сил на границе с Украиной. Сам Байден предупредил президента России Владимира Путина о том, что в случае военного вторжения РФ в Украину, США готовы расширить экономические санкции против Кремля, и на этот раз ограничения будут намного мощнее.

Вероятно, эти экономические последствия включают:

блокирование доступа России к системе международных электронных платежей Swift,

возобновление санкций США против компаний, которые работали над строительством газопровода "Северный поток-2".

Байден также угрожал увеличить поставки оружия в Украину и усилить оборону уязвимых союзников по НАТО.

Но даже если это и произойдет, наращивание войск России уже принесло некоторые первоначальные выгоды для Путина: наряду со своими предупреждениями, Байден предложил главе Кремля то, что Белый дом называет "дипломатическим выходами из ситуации",

– говорится в сообщении.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан описал эти "дипломатические выходы" как поддержку мирного процесса на основе Минских договоренностей. Кроме того, Байден поддерживает идею пригласить Путина участвовать в консультациях с НАТО из-за "обеспокоенности России относительно действий Альянса".

Почему это опасно

Именно такие шаги рискуют позволить Путину поверить, что он может стереть украинский суверенитет дипломатией.

Российский президент уже давил на Байдена, чтобы США дали гарантии того, что Украина не вступит в НАТО. Дипломаты Путина также выступают за собственное толкование Минских договоренностей, которые могут предоставить боевикам на Востоке Украины автономию от центральной власти в Киеве, в то же время отрицая, что российские силы находятся в этих регионах. Между тем администрация Байдена публично не предлагала детальное представление о том, как она интерпретирует Минские договоренности.

Однако предложение консультаций России с НАТО и возобновление внимания США к Минскому процессу может стать уступкой Путину. Для начала это позволит Путину сделать вид, что Россия была "добросовестным участником мирных переговоров в течение последних лет". Но бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что именно Россия подорвала соглашение, препятствуя попыткам Европы отслеживать кризис в войне на Донбассе.

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Что касается консультаций с НАТО, позиция России уже давно известна: она хочет гарантий, что Украине и другим бывшим советским странам никогда не будет разрешено присоединиться к Альянсу. Проведение встречи на высоком уровне с Россией относительно возможного будущего Украины в НАТО только будет сеять дополнительные сомнения относительно того, насколько Запад готов рисковать, чтобы защитить суверенитет Украины.

Это также придаст частичную "легитимность" требованиям Путина, чья цель – фактически разорвать Альянс,

– отмечается в материале Bloomberg.

Также журналисты добавили, что США и Европа должны сдерживать Путина. Но ценой этого сдерживания не может быть независимость Украины.

Переговоры Путина и Байдена: главное

Разговор Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря в видеоформате. Политики общались больше 2 часов.

Переговоры руководителей США и России были закрытыми. Публично показали только начальные кадры разговора. Среди основных тем разговора: ситуация на Востоке Украины, продвижение НАТО на Восток, стратегическая стабильность и региональная безопасность, двусторонние отношения, а также ситуация в Афганистане.

Во время разговора Байден выразил главе Кремля обеспокоенность со стороны США и европейских союзников страны из-за скопления российских войск возле Украины. Американский лидер подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Путина "вернуться к дипломатии".

Между тем российский лидер во время переговоров с американским коллегой отметился традиционными циничными заявлениями. Он дерзко призвал "не перекладывать ответственность за ситуацию в Украине на плечи России".

Итоги переговоров с Байденом: смотрите видео