Экс-командующий британских войск сказал, что заставит Путина остановить свою армию

Кремль пока не демонстрирует реального стремления завершить войну на территории Украины. Это может измениться, если Запад применит против власти Владимира Путина конкретные действия.

Такое мнение 24 Каналу высказал бывший командующий британских войск в Афганистане и правозащитник Ричард Кэмп, отметив, что Украине важно развивать свои мощности. Все для того, чтобы иметь возможность ударить по России, в частности нанести ей серьезный ущерб, уничтожить ресурсы и посеять панику.

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"Например, как это произошло во время атаки на стратегическую авиацию России. Если таких операций станет больше и российское общество почувствует, что война происходит не где-то в Украине, а возвращается к ним домой, то это станет серьезным вызовом для Путина", – сказал он.

Как заставить Путина к миру

Ричард Кемп заметил, чем больше Украина будет наносить вред россиянам, тем болезненнее станет война для Кремля.

Это то, что может заставить Путина к компромиссу,

– сказал он.

Также важны действия Запада в отношении России. Важную роль в этом играют Соединенные Штаты Америки.

По мнению бывшего командующего британских войск, их задача – нанести России максимальный вред. Сделать это можно двумя путями.

Первое – обеспечить Украину всеми необходимыми боеприпасами и вооружением. В частности разрешить использование этих средств по территории России.

Если Путин увидит, что США и Запад настроены на долгосрочную и решительную поддержку Украины, то это будет крайне болезненным для него,

– подчеркнул Ричард Кемп.

Второе – экономическое давление, ведь санкции и другие ограничения, которые были введены с начала войны, довольно сдержанными. Правозащитник отметил, что их необходимо реализовать на полную мощность.

Конечно, все эти меры нанесут определенный вред и западным государствам, но на этом этапе они должны собраться и понять, что экономические потери будут, но они будут значительно больше для России,

– высказался Кемп.

Он добавил, что именно это может сдержать Путина, ведь российская экономика сейчас очень слабая. Ее нужно ослабить еще больше.

Отметим, Еврокомиссия представила Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России, сосредоточенный на энергетическом секторе, нефтяных ограничениях и финансах. Среди основных предложений – запрет транзакций по "Северному потоку-1 и 2", снижение ценового потолка на российскую нефть, ограничения для теневого флота и новые экспортные запреты. Также санкции должны охватить финансовые структуры, в частности операции в обход ограничений и поддержку военно-промышленного комплекса России.