Оправился после "мятежа" Пригожина: почему Путин начал оценивать контрнаступление ВСУ

Владимир Путин вылез из своего бункера и оговорился несколькими словами о войне. Все для того, чтобы восполнить информационный пробел в российской пропаганде.

Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист, публицист, главный редактор исторического журнала "Дилетант" Виталий Дымарский. Пока российский диктатор пытается удержаться в так называемом "политическом коридоре".

Смотрите также Путин в октябре может посетить Китай: арестуют ли там диктатора

"Мне кажется, он пришел в себя после бунта Пригожина. В Кремле решили, что ему нужно больше общаться. Как помните, Путин ездил в Дагестан, где очень активно встречался с местными. При этом, я думаю, что это даже были не актеры", – отметил Дымарский.

Навстречу электорату

Выборы трут мозоли на носу Путина. Поэтому хочет он того или нет, но ему надо работать с местным электоратом и завоевывать "всенародную любовь".

Он появился в своей так называемой "свошной" повестке дня. Раньше его не было. Все же молчат. Даже Конашенков не балует информацией. Он (Путин – 24 Канал) вышел, чтобы что-то сказать, мол интересуется войной,

– отметил публицист.

Виталий Дымарский о политике Путина: смотреть видео

Он добавил, что Путин может политически контролировать данные события. И сейчас пытается удержаться в своем начертанном "политическом коридоре".

Деятельность Путина: последние новости