Путин надеялся на измену ВСУ и хотел захватить Украину за 10 дней: подвела и собственная армия

Еще перед началом полномасштабного вторжения Россия совершенно не понимала психологию и менталитет украинцев, в частности, военных и командование ВСУ. Это еще раз подтвердили и в британском Королевском объединенном институте вооруженных сил.

Так, институт опубликовал доклад, в котором говорилось и о том, как российские военные пытались переманить на свою сторону защитников Украины. Более того, это было элементом их плана полномасштабного вторжения .

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Попытка сломать ВСУ

Россияне хотели "захватить Киев за три дня" и планировали, что военные перейдут на их сторону. Отметим, что это и не удивительно, ведь пропагандистская машина страны-агрессорки как принятая утверждала, что в Украине у власти одни нацисты, терроризирующие мирное население.

Одним из первых и существенных этапов захвата нашего государства у россиян была дезорганизация системы оперативного управления ВСУ и нейтрализация высшего военного руководства. Для воплощения этого плана в жизнь они в первые дни полномасштабной войны отправили большинству генералов Украины и старшим офицерам ВСУ сообщения с призывом сдаться.

Более того, российские военачальники уверяли, что Россия "не намерена наносить Украине никакого вреда". Как это было правдой, украинская нация убедилась уже не раз.

Обращался в ВСУ даже Путин

Надеялся на то, что украинцы сложат оружие, даже диктатор Владимир Путин. Однако он, очевидно, спутал менталитет россиян, которых пугает один вид автозака, и украинцев, которые за свою свободу, права и государство готовы стоять до конца.

Так, он во второй день вторжения, 25 февраля, публично обратился в военные Украины с призывом прекратить сопротивление российскому вторжению и "брать власть в свои руки".

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Однако когда никто "власть в свои руки" брать не стал, он в очередной раз призвал военных Украины сложить оружие и "уходить домой". А также заверил, что все, кто это сделает, сможет оставить беспрепятственно зону боевых действий и вернуться в свои семьи.

Ваши родители, деды и прадеды не для того боролись с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть в Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим же народом. Не выполняйте ее преступных приказов,

– нес такой бред тогда российский диктатор.

Авторы доклада считают, что фактический провал этой кампании лишь подчеркивает полное непонимание российскими спецслужбами психологии защитников Украины.

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Хотели захватить Украину за 10 дней

Также военные эксперты докладывают, что Россия планировала военным путем захватить Украину за 10 дней, а до августа 2022 оккупировать и осуществить аннексию нашего государства. Ставку враг делал на скорость атаки и кампанию дезинформации.

Однако и этот план у них провалился из-за чрезмерной секретности и низкой тактической подготовки россиян. Так, в докладе сообщают, что:

на тактическом уровне войскам кафиров не хватало подготовки для эффективного воплощения этих планов в жизнь,

о необходимости захватить Киев большинство российских подразделений узнали за 24 часа до вторжения.

Более того, уже с начала так называемой "спецоперации" россиянам не хватало боеприпасов, горючего, продовольствия и согласования военных планов. То есть России не удалось дезорганизовать ВСУ, зато со своими военными она справилась "на ура".

Да, благодаря секретности Россия смогла нанести внезапный удар, но это сработало только на оперативном уровне. На тактическом уровне ВСУ лучше были подготовленными и организованными. Наши защитники лучше понимали, что им делать, потому что готовились отражать наступление России с 2014 года.

Наибольший недостаток российского плана

Авторы доклада считают, что наиболее весомым недостатком всего российского плана является нехватка реверсивных действий. Тактическая компетентность российских военных оказалась значительно ниже, особенно по сравнению с ожиданиями возможностей второй армии многих наблюдателей как в Украине, так и во всем мире.

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Более того, сами же россияне рады обманываться. Да, высшие инстанции российской армии, с одной стороны, очень доверяют первичной информации, собранной подчиненными на фронте, а с другой – не анализируют достоверность этой информации. Кроме того, командование России не поощряет честные доклады о неудачах, а это в свою очередь лишь усложняет анализ реального положения на поле боя.

Еще один недостаток кафиров – в соблюдении приказов "до буквочки" и в отсутствии инициативности. Поэтому они всегда пытаются выполнить приказ, даже когда из-за изменения обстановки он становится бессмысленным.

Что происходит на фронте сейчас: последние новости

2 декабря кафиры пытаются захватить Бахмут . Сейчас вокруг города идут кровавые бои, которые еще и осложнены плохой погодой. В то же время, украинские военные отрабатывают по оккупантам на других направлениях.

Также бои продолжаются и у Сватового . Там для россиян складывается драматическая ситуация. Они четырежды переходили в наступление, и каждый раз он "срывался". Однако, как отметил Константин Машовец, радоваться еще рано.

Также россияне продолжают сгонять свою злобу из-за поражений на фронте на мирном населении Украины. В частности, они ударили по пятиэтажке в селе Клугино-Башкировка Харьковской области, в результате чего ранены и серьезные разрушения.

Также в ВСУ сообщили, что есть высокая вероятность нового массированного удара . Он может быть достаточно сильным.

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В RUSI отметили, что первоисточники значительной части данных их отчета пока не могут быть обнародованы. Следовательно, этот доклад следует воспринимать как "методологически несовершенные" показания.