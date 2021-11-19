Путин наградил "орденом Дружбы" главу МИД Венгрии Сийярто

19 ноября 2021 , 00:01
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Источник:

24 канал

Владимир Путин наградил "орденом Дружбы" министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Он получил "награду" за большой вклад в развитие отношений с Россией.

Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий указ подписал сам глава Кремля.

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Как говорится в документе, глава МИД получил соответствующий "орден" за:

  • большой вклад в развитие российско-венгерских отношений;
  • промышленно-инвестиционное сотрудничество.
Отметим! Кроме Сийярто, наградили и российских врачей – за якобы "весомый вклад в борьбе с коронавирусом и самоотверженность, которую медики проявили во время выполнения профессионального долга".

Что такое "орден Дружбы"

Так называемый "орден Дружбы" Россия создала еще в 1994 году. Им Путин награждает за вклад в "укрепление дружбы" народностей, высокие достижения и сближение национальных культур.

Кстати, в марте "орден Дружбы" получил бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Ему присвоили такую "награду" за укрепление сотрудничества между Россией и СЕ.

Неоднозначные заявления и действия Сийярто: главное

  • Глава МИД Венгрии известен своими скандальными и неоднозначными заявлениями.
  • В конце августа Сийярто обвинил Украину в якобы нарушении соглашения относительно венгров на Закарпатье.
  • Министр жаловался на украинскую базу "Миротворец", заявив, что такой список является проблемой.
  • Недавно Сийярто даже обвинил нашу страну во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
  • Также он неоднократно высказывался за поддержку связей с Россией, критиковал европейские страны за "двойные стандарты" в отношениях с Москвой.
Автор: Анастасія Мигидюк