На 5 месяце масштабного вторжения Путин решил напомнить о целях "спецоперации"

Кремлевский диктатор 29 июня упомянул о целях войны, которую называет "спецоперацией". Владимир Путин заявил, что они не изменились за более чем 4 месяца масштабного вторжения.

Также лидер государства-террориста не забыл соврать и об отношении к своим военным, как заметил 24 канал. Он во время своей пресс-конференции 29 июня заявил, что якобы пытается сохранить жизнь каждого из них.

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Какие цели "спецоперации" назвал Путин

По словам тирана, спецоперация в Украине идет по плану. При этом он говорит, что "доверяет профессионалам в ходе специальной военной операции" в Украине. Мол, они поступают так, как считают необходимым. Но цели будто одни и те же – "защита" Донбасса и "обеспечение безопасности" России.

Ничего не изменилось. Тактика может быть разной. Но я не ставлю цели по срокам, потому что это жизнь,

– сказал диктатор.

Он не рассказал придворным СМИ, как именно вместо "взять Киев за 3 дня" тактика его войск реформировалась до 35,5 тысячи погибших в Украине российских солдат и офицеров. Однако отметил, что не дает задачи по конкретным датам, потому что "думает о сохранении жизни своих бойцов в ходе спецоперации".

Кроме этого, он постоянно повторял мантру, что "все было так запланировано". Вероятно, он забыл вспомнить, как оккупантов выбили из многих регионов или же – просто об этом еще не знает, потому что "доверяет профессионалам".

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