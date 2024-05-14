Путин официально назначил нового министра обороны: однако это еще не все

В России среди высшего руководства начались серьезные перестановки. Кремлевский диктатор уже подписал соответствующие указы.

Так, по данным пропагандистских СМИ, Владимир Путин подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу. Однако на этом изменения в руководстве не заканчиваются, сообщает 24 Канал.

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Изменения в руководстве страны-агрессора

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 14 мая, все же подписал указ о назначении на должность главы министерства обороны России Андрея Белоусова.

Ранее новоназначенный министр обороны России Белоусов занимал должность первого вице-премьер-министра и советника Путина по экономической политике.

Вместо Белоусова первым вице-премьером стал Денис Мантуров. В частности, кремлевский диктатор подписал документы об утверждении новых министров правительства, и официально назначил руководителей министерств спорта, транспорта, промышленности и торговли, энергетики, а также министерства сельского хозяйства.

В то же время другие руководители российских ведомств под так называемые кадровые изменения не попали и остались на своих позициях.

Среди них – министр иностранных дел Сергей Лавров, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ФСБ Александр Бортников.

Обновленный состав российского руководства / Фото росСМИ

В то же время Шойгу получил новую должность – он станет секретарем Совета безопасности России, заменив давнего сподвижника Путина, фактически его правую руку Николая Патрушева.

Что известно о Белоусове