Патрушева перевели в ключевую точку: политолог объяснил перестановки в Кремле

Владимир Путин уволил Николая Патрушева с должности секретаря Совета безопасности России, и назначил его своим помощником. В обязанности путинского приспешника входит кое-что важное.

Должность Патрушева представили достаточно завуалировано и замаскировано. Вероятно, в ближайшие месяцы это подтвердят официально. Подробнее с 24 Каналом поделился политолог Олег Саакян.

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О должности Патрушева

По словам политолога, отныне Николай Патрушев главный в Арктике. Он ответственен за строительство военных кораблей и ледоколов, а также за обеспечение торговых путей. Поскольку Арктика – это одна из ключевых геополитических битв в последующие десятилетия.

То есть Патрушев будет находиться в главной точке критического ресурса и конфликта интересов как доверенное лицо Владимира Путина. В то же время диктатор оттеснил его от внутренней политики, сломав целый ряд коррупционных и элитарных конструкций.

Этим переназначением Путин поломал старые конструкции, балансы и сдерживания, также внутренние элитарные консенсусы. Теперь строит другие под новое качество режима. Соответственно это перераспределение карт, в которых Путин контролирует правила игры,

– подчеркнул Саакян.

О должности Белоусова

Также Путин предложил назначить Андрея Белоусова новым министром обороны России, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства страны-агрессора. Он представитель системных либералов вместе с главой Центрального банка России Эльвирой Набулиной.

Это не только менеджер, который во времена президента-беглеца Виктора Януковича занимался крупными производственными проектами, в частности, экономической зоной "Алабуга" в Татарстане и производством "Шахедов". Это не только экономист, которого называют одним из соавторов российской экономической живучести.

Кроме этого еще есть один важный момент: Белоусов один из самых ярких деятелей кружка так называемых методологов. Это философская группа постконструктивистов, которые обслуживали путинский режим с самого начала его становления. Действительно, даже еще раньше. Их идеи были популярными в среде ФСБ. Они выполняли идеологические задачи. Также проводили анализ в экономической среде. Занимались устойчивостью, развитием и инновациями в российской экономике.

Собственно происходит приход методологии уже на должности ключевые. Уже не советниками, не менеджерами по отдельным направлениям. А действительно людьми, которые могут принимать решения и нести за них ответственность,

– констатировал Олег Саакян.

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