Посаду Патрушева представили достатньо завуальовано та замасковано. Імовірно, в найближчі місяці це підтвердять офіційно. Детальніше з 24 Каналом поділився політолог Олег Саакян.

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Про посаду Патрушева

За словами політолога, віднині Ніколай Патрушев головний в Арктиці. Він відповідальний за будівництво воєнних кораблів та криголамів, а також за забезпечення торговельних шляхів. Оскільки Арктика – це одна з ключових геополітичних битв у наступні десятиліття.

Тобто Патрушев перебуватиме в головній точці критичного ресурсу та конфлікту інтересів як довірена особа Владіміра Путіна. Водночас диктатор відтіснив його від внутрішньої політики, зламавши цілу низку корупційних та елітарних конструкцій.

Цим перепризначенням Путін поламав старі конструкції, баланси і стримування, також внутрішні елітарні консенсуси. Тепер будує інші під нову якість режиму. Відповідно це перерозподіл карт, в яких Путін контролює правила гри,

– наголосив Саакян.

Про посаду Білоусова

Також Путін запропонував призначити Андрія Бєлоусова новим міністром оборони Росії, який раніше обіймав посаду першого заступника голови уряду країни-агресорки. Він представник системних лібералів разом з головою Центрального банку Росії Ельвірою Набуліною.

Це не тільки менеджер, який за часів президента-втікача Віктора Януковича займався великими виробничими проєктами, зокрема, економічною зоною "Алабуга" в Татарстані та виробництвом "Шахедів". Це не лише економіст, якого називають одним зі співавторів російської економічної живучості.

Окрім цього ще є один важливий момент: Бєлоусов один з найяскравіших діячів гуртка так званих методологів. Це філософська група постконструктивістів, які обслуговували путінський режим від самого початку його становлення. Направду, навіть ще раніше. Їхні ідеї були популярними в середовищі ФСБ. Вони виконували ідеологічні завдання. Також проводили аналіз в економічному середовищі. Займалися стійкістю, розвитком та інноваціями в російській економіці.

Власне відбувається прихід методології вже на посади ключові. Вже не радниками, не менеджерами по окремих напрямках. А дійсно людьми, які можуть ухвалювати рішення і нести за них відповідальність,

– констатував Олег Саакян.

Що відбувається в міністерстві оборони Росії