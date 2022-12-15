Путин не альтруист: Фейгин сказал, что может получить Россия, если выйдет из Запорожской АЭС

Российские войска могут покинуть Запорожскую АЭС до конца года. Об этом говорят и французский президент Эммануэль Макрон, и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Впрочем, Путин не будет этого делать просто так. Вероятно, он получит определенные экономические выгоды в части санкций. Об этом 24 канала сказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Путин не будет делать ничего бесплатно

Российский правозащитник акцентирует, что Путин обложен санкциями, и это сильно сказывается на его окружении и кошельке. Речь может идти и о минеральных удобрениях и поставках отдельных энергоресурсов.

Не думаю, что Путин альтруист и без торговли решил освободить Запорожскую АЭС. Я в это не верю,

– убежден Фейгин.

Оппозиционер также отмечает, что мы не знаем всего. Он предполагает, что одним из условий Украины может быть освобождение военнопленных ВСУ.

Зеленскому нужно что-то делать, чтобы возвращать пленных из России. Более того, вы видите, как они сидят. Здесь ничего не поделаешь, приходится идти на уступки,

– замечает Фейгин.

Так, Украина вернет контроль на ЗАЭС и обеспечит ее безопасность. Возможно, добавляет правозащитник, Москва тоже что-то за это получит.

"А вещи, невидимые глазу, касательно переговоров о возможном обмене, наверное, тоже есть. Но нам об этом сообщают только постфактум", – резюмировал Марк Фейгин.

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