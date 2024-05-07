"Путин не испытывает особого давления": россияне смирились с войной против Украины, – Bloomberg

Владимир Путин не испытывает особого давления по прекращению войны в России. Россияне поддерживают националистические призывы, а жесткие репрессии подавляют протесты.

Владимир Путин начинает свой 5-й срок с беспрецедентным уровнем поддержки – таким, который у него был в 2008 году. Западных санкций недостаточно, чтобы вызвать реакцию, а те, кто хоть как-то высказывался против войны – замолчали.

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Россияне привыкли к войне

Издание Bloomberg пишет, что россияне научились жить в условиях войны, которую развязала Россия. Путин с помощью войны меняет страну. Теперь Россия сочетает резкий национализм, включающий сочетание советской эпохи и имперской ностальгии с усилением подавления инакомыслия.

Как следствие, Путин испытывает незначительное внутреннее давление, чтобы прекратить боевые действия, несмотря на огромные военные потери,

– пишет издание.

В то же время нынешняя ситуация резко контрастирует с началом полномасштабного вторжения. Сейчас война проникла во все сферы российской жизни. Однако санкции не смогли "создать достаточный экономический дискомфорт" чтобы показать россиянам связь между развязыванием войны и влиянием на их благосостояние. То есть влияние слишком слабое, чтобы радикально изменить общественное настроение.

В частности, после того, как предприятия России приспособились к войне, ее граждан почувствовали другую сторону войны. Дефицит рабочей силы, возникший из-за призыва в армию, заставил бизнес поднимать зарплаты, чтобы удержать персонал.

Показатели общественных настроений относительно социально-экономической ситуации находятся на уровне 2008 года, пика стабильности Путина,

– говорит директор опросного центра "Левада-Центр".

Опросы показывают, что 87% одобряют руководство Владимира Путина, а 76% поддерживают действия российской армии в Украине. В то же время жесткие репрессии заставили молчать тех россиян, которые ранее высказывались против войны. Не было импульса даже после смерти Навального.

Инаугурация Путина