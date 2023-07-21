Путина могут арестовать и в воздухе, – Пионтковский о страхе диктатора уехать из России
Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, потому что боится ареста по ордеру МУС. Бункерный дед может быть арестован даже в воздушном пространстве.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, истребитель F-16 может подлететь к самолету Путина и посадить его.
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F-16 может посадить самолет Путина
Пионтковский отметил: было ясно, что Путин никуда не улетит. Диктатор скрылся даже от вагнеровцев, которые дошли за 200 километров от Москвы. Кроме того, бункерного могут задержать даже в воздухе.
Путина могут арестовать и в воздухе. Там 12-часовой полет, нужно пересекать многие страны. Истребители F-16 могут вежливо подлететь к президентскому самолету и посадить его в какой-либо из стран, у которой есть соглашение с МУС. Она будет обязана его экстрадировать,
– предположил он.
По мнению оппозиционера, заявление президента ЮАР о том, что Россия угрожала им войной, позорит Путина и всю внешнюю политику страны-агрессорки.
Пионтковский об аресте Путина: смотрите видео
Путин не едет на саммит БРИКС: главное
- Оппозиционная партия ЮАР обратилась в Верховный суд страны, чтобы вынудить правительство выполнить ордер МКС, выданный против Путина. Южная Африка подписала Римский устав, который учредил МУС, и обязана выполнять его решения.
- Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что пока Путин не приземлится в стране, он не обязан высказываться об этом. По словам Рамафосы, Россия ясно дала понять, что арест президента Путина будет объявлением войны России.
- Есть информация, что Путин настаивал на том, чтобы возглавить делегацию своей страны. Это поставило бы ЮАР в затруднительное положение.
- Впоследствии стало известно, что Путин не посетит саммит БРИКС в Южной Африке. Кремль решил отправить в ЮАР главу российского МИД Сергея Лаврова.