Возвращение российских солдат может привести к формированию банд, что, в свою очередь, способно привести к распаду России. Владимир Путин не знает, как справиться с "героями СВО", поэтому ужасно боится завершения войны.

Оккупанты уже совершают бесчинства, когда приезжают домой ранеными. Однако больше всего их возвращения ждут мигранты. Такой информацией с 24 Каналом поделился российский блогер Дмитрий Иванов ("Камикадзе Ди").

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Чем для Путина обернется завершение войны

Диктатор Владимир Путин очень боится завершения войны, ведь возвращение российских солдат домой может стать катализатором распада России. Уже фиксируются случаи, когда так называемые "герои СВО" не получают никакой поддержки в родных городах и селах.

Например, один из оккупантов, вернувшись домой на костылях, начал угрожать местным властям. Вместе с другими селянами он записал видеообращение, в котором заявил, что будет блокировать выборы, если с улиц не заберут тигров, которые уничтожают собак, и из-за которых местные боятся отправлять детей в школу. Полицейские объяснили ему, что такие заявления лучше не делать.

Обратите внимание! Госсекретарь США Рубио заявил, что следующие несколько дней определят, насколько серьезно Путин настроен на мир.

Таких "героев" может стать значительно больше, и они могут стать настоящей бомбой замедленного действия. Как отметил российский блогер, они уже уничтожают своих жен, бывших девушек, детей и родственников. Об этом пишут даже пропагандистские СМИ, поскольку такие публикации приносят много просмотров. Также существует угроза формирования банд, подобно тому, как это произошло после войны в Афганистане.

Путин понимает, что нельзя просто так отправить домой всех обиженных солдат, которые находятся в ужасных условиях: без воды и лекарств. Их бросают в бой без надлежащей подготовки и разведки, фактически используя как пушечное мясо,

– подчеркнул он.

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Кто ждет возвращения "героев СВО"

Мигранты из Средней Азии сегодня стали фактически новой властью в России. Они забирают работу и женщин у местных, а также образуют целый ряд банд. Кремль не принимает никаких мер против них. Наоборот, когда российские солдаты жалуются на беспорядок, вызванный мигрантами, полиция задерживает их, а не виновников.

Такая же ситуация с ромами и кавказцами,

– отметил Дмитрий Иванов.

Итак, Россия разделена, и единственное, что ее держит – это война. Поэтому Путин не может просто так прекратить боевые действия.