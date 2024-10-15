Врал всем об Украине, – экс-премьер-министр России открыл, о чем мечтает Путин

В начале 2000-х Владимир Путин еще не стремился уничтожить Украину, хотел лишь показать ее "второсортность". Однако со временем его риторика начала меняться. Войной в Украине диктатор хочет реализовать свою мечту – чтобы в мире было 2 сверхдержавы, как во времена СССР.

Такой информацией с 24 Каналом поделился экс-премьер-министр России (2000 – 2004), председатель "Партии народной свободы" Михаил Касьянов, заметив, что Путин хочет сидеть за одним столом с президентом США и решать, кто имеет право на существование, а кто – нет.

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Что не нравилось Путину

Михаил Касьянов рассказал, что во времена его премьерства в 2000 – 2004 годах не было идеи уничтожения Украины, но пропагандировалось отношение как к "второсортному государству". Тогда в сторону Касьянова звучала критика от Владимира Путина из-за того, что он "на равных" проводил переговоры с Украиной и давал ей льготы.

К примеру, был принят ряд соглашений, которая расширяла доступ к российскому рынку украинским товарам. Это, свою очередь, приводило к улучшению экономической ситуации внутри Украины. Также был договор о реструктуризации долга за потребленный российский газ.

Путину это не очень нравилось. Он считал, что Украина субординационная страна. Но вопрос об уничтожении или какой-то агрессии не был,

– отметил председатель "Партии народной свободы".

Конечно, внутри Путин мог желать разрушить украинскую независимость. Однако на публике не выступал с такими резкими заявлениями. Диктатор был другим, но впоследствии его высказывания на 180° изменились в противоположную сторону.

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Какие 3 вещи в голове у Путина

"Путин нас всех обманул. Он врал об Украине. Он делал вид, что пользуется демократическим принципам. Он имитировал. Только после 2005 – 2007 годов стал настоящим Путиным. Путиным офицером КГБ, у которого в голове только 3 вещи: подкуп, шантаж и провокация,

– подчеркнул экс-премьер-министр России.

Эти принципы, которых его научили в высшей школе КГБ, Путин применяет в своей политике. Других знаний диктатор не имеет, только в преступлениях "квалифицированный специалист". Беда России как раз в том, что ни в одной стране работник спецслужб не может возглавлять государство. Поскольку у них отношение к обществу как к материалу.

По словам Касьянова, россияне могут быть и нормальными, но их учат не обращать внимание на жертвы и добиваться целей, которые перед ними ставит руководство. В случае с Путиным – он сам себе голова.

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О мечте Путина

Как отметил Касьянов, глава Кремля хотел сделать Россию "великой". Чтобы он и президент США сидели рядом, обсуждали и решали мироустройство – кому быть, кому нет.

"Но такого уважения он почему-то не получает в течение 25 лет, и его это сильно расстраивает. Поэтому Путин пытается пережать Запад и уничтожить Украину. Доказать, что с ним необходимо разговаривать "на равных" и уважать его. В Советском Союзе было 2 сверхдержавы, он хочет это восстановить. Это безумие, но в его голове все выглядит именно так", – резюмировал экс-премьер-министр России.