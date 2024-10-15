Такою інформацією з 24 Каналом поділився експрем'єр-міністр Росії (2000 - 2004), голова "Партії народної свободи" Михайло Касьянов, зауваживши, що Путін хоче сидіти за одним столом із президентом США та вирішувати, хто має право на існування, а хто – ні.

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Що не подобалося Путіну

Михайло Касьянов розповів, що за часів його прем'єрства у 2000 – 2004 роках не було ідеї знищення України, але пропагувалося ставлення як до "другосортної держави". Тоді в бік Касьянова лунала критика від Владіміра Путіна через те, що він "на рівних" проводив переговори з Україною та давав їй пільги.

До прикладу, була ухвалена низка угод, яка розширювала доступ до російського ринку українським товарам. Це, своєю чергою, призводило до покращання економічної ситуації всередині України. Також був договір про реструктуризацію боргу за спожитий російський газ.

Путіну це не дуже подобалося. Він вважав, що Україна субординована країна. Але питання про знищення чи якоїсь агресії не було,

– зазначив голова "Партії народної свободи".

Звісно, всередині Путін міг бажати зруйнувати українську незалежність. Проте на публіці не виступав з такими різкими заявами. Диктатор був іншим, але згодом його висловлювання на 180° змінилися у протилежний бік.

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Які 3 речі у голові в Путіна

"Путін нас усіх обдурив. Він брехав про Україну. Він вдавав, що послуговується демократичним принципам. Він імітував. Лише після 2005 – 2007 років став справжнім Путіним. Путіним офіцером КДБ, у якого в голові лише 3 речі: підкуп, шантаж та провокація,

– підкреслив експрем'єр-міністр Росії.

Ці принципи, яких його навчили у вищій школі КДБ, Путін застосовує у своїй політиці. Інших знань диктатор не має, тільки у злочинах "кваліфікований фахівець". Біда Росії якраз у тому, що в жодній країні працівник спецслужб не може очолювати державу. Оскільки в них ставлення до суспільства як до матеріалу.

За словами Касьянова, росіяни можуть бути і нормальними, але їх навчають не звертати увагу на жертви й добиватися цілей, які перед ними ставить керівництво. У випадку з Путіним – він сам собі голова.

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Про мрію Путіна

Як зазначив Касьянов, глава Кремля хотів зробити Росію "вєлікой". Щоб він та президент США сиділи поряд, обговорювали й вирішували світобудову – кому бути, кому ні.

"Але такої поваги він чомусь не отримує протягом 25 років, і його це сильно засмучує. Тому Путін намагається перетиснути Захід та знищити Україну. Довести, що з ним необхідно розмовляти "на рівних" і поважати його. У Радянському Союзі було 2 наддержави, він хоче це відновити. Це безумство, але в його голові усе має саме такий вигляд", – резюмував експрем'єр-міністр Росії.