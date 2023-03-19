Не было гиперзвукового оружия, – Путин рассказал, почему не начал полномасштабную войну в 2014 году

Полномасштабная война России против Украины могла начаться значительно раньше 24 февраля 2022 года, если бы не один нюанс. Еще 9 лет назад у России самой не было мощностей для проведения такой войны.

Об этом международный преступник рассказал в интервью российскому СМИ, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что в отличие от 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и ворвалась на Донбасс, в 2022 году страна-оккупантка была более готова к войне.

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Россия якобы не хотела войны

Однако сначала он попытался оправдаться и притвориться "миротворцем", который якобы и не хотел войны. Путин заявил, что рассчитывал на мирное решение "проблемы" без конфронтации, однако "никто из наших (России – 24 Канал) так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать". Взамен, как заявил Путин, Запад накачивал Украину оружием и готовил к боевым действиям.

Очевидно, он надеялся, что Украина и цивилизованные страны просто махнут рукой и скажут "забирайте". Поэтому диктатор на камеру возмутился, что Украина проводила военные операции, чтобы вернуть свои земли и народ из-под оккупации.

Россия давно готовилась к полномасштабной войне

Однако тут же президент страны-террористки подчеркнул, что в 2014 году Россия просто не была готова к войне. Ни финансово, ни экономически, ни военно. Сейчас агрессорка якобы наладила:

развитие технологий для независимого от других государств обеспечения народа продовольствием,

импортозамещение по критически важным направлениям жизнедеятельности страны,

укрепили финансовую систему России.

Также диктатор подчеркнул, что в 2014 году у России не было гиперзвукового оружия и других современных систем. При этом он цинично в очередной раз соврал, что оккупанты "не применяют фактически" гиперзвуковое оружие, к которому, напомним, принадлежат и ракеты "Кинжал", которые не раз запускали по городам Украины.

Так что, если бы все эти составляющие были на достаточном для Путина уровне, он бы не играл в миротворца и сразу отправил бы свое население убивать украинцев.