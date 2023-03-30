Перестановки в армии России: экс-агент ФСБ объяснил, почему Путин никогда никого не наказывает

Президент России Владимир Путин не хочет показательно наказывать российских генералов за неудачи в Украине, ведь это означает, что российская армия проигрывает. Российский диктатор избегает ответственности за поражение подчиненных.

Об этом в эфире 24 Канала заявил бывший разведчик КГБ и ФСБ России Сергей Жирнов. Он добавил, что похожая история была со взрывом на Крымском мосту, когда тоже никого не наказали.

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Если накажет, то признает поражение

По его словам, Путин никого не увольняет и не наказывает потому, что это будет означать, что все идет не по плану. Это его любимая фраза, которую он использует, описывая ход так называемой СВО – российского вторжения в Украину.

Путин этого не делает, ведь тогда это будет означать, что россияне проиграют. А как они могут проигрывать, если они "выиграют",

– подчеркнул Жирнов.

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Он также добавил, что похожая ситуация была, когда произошел взрыв на Керченском мосту. Его охраной занимается ФСБ, МВД, Росгвардия и военизированная охрана ЖД транспорта. Накануне инспектировать "безопасность" в Крыму приезжал секретарь российского совбеза Николай Патрушев. Все эти меры не помешали Керченскому мосту обрушиться, но Путин все равно никого не наказал.

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Жирнов рассказал, что до войны россияне неоднократно кичились, что у них 80% высшего командного состава в вооруженных силах имеют военный опыт, а в сухопутных войска – все 100%: "Началось вторжение и все увидели, чего стоит этот военный опыт".

По его словам, весь "опыт" российских генералов основывался на войне в Чечне и Сирии. Но там русская армия противостояла боевикам и повстанцам.

"Войну в Афганистане они с позором проиграли после 10 лет попыток. Последняя война, которую Россия "выиграла" – Вторая мировая война, но и здесь это произошло благодаря огромным человеческим жертвам и с помощью американского ленд-лиза. Если бы не это, вряд ли СССР был" бы среди победителей", – отметил Жирнов.

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