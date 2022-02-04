"Путин не остановится в Киеве": в Польше боятся величайшего кризиса со времен Второй мировой

Конфликт в Украине может обернуться величайшим кризисом со времен Второй мировой. Речь идет о ситуации, когда Россия таки решится на новое масштабное вторжение.

Так говорил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Это произошло 3 февраля во время слушаний в Хельсинкской комиссии при Конгрессе США.

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Эскалация вокруг Украины может стать самым большим кризисом со времен Второй мировой

Эскалация конфликта вокруг Украины может обернуться самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. В этом убежден глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Любая эскалация принесет не только огромные человеческие страдания, но и будет иметь глубокие политические, стратегические, экономические и военные последствия", – сказал он. И подчеркнул:

Ситуация может быстро выйти из-под контроля – и втянуть Европу в огромный многомерный кризис безопасности в масштабах, которых не было со времен Второй мировой войны.

Есть угроза разрушения мирового порядка

Отметим, глава польской дипломатии большую часть выступления на открытии слушаний по поводу польского председательства в ОБСЕ посвятил именно вопросам Украины и созданному Россией кризису.

Рау, в частности, заметил: если мир допустит новое вооруженное нападение России, "это может привести к разрушению международного порядка", основанного на правах взаимоуважения и понимания.

Этот порядок могут уничтожить и заменить другим – основанным на совсем ином праве, праве сильнейшего,

– предостерег Рау.

на этом же мероприятии конгрессмен-демократ Стив Коэн сказал, чтои что Польша, Финляндия и страны Балтии также могут быть под угрозой. И господин Рау с этим согласился.

А тем временем:

Турция не захотела в угоду России замораживать продажу оружия Украине.

Главнокомандующий ВСУ Залужный оценил угрозу нового нападения России на Украину.

А Госдеп США подтвердил, что Россия готовила фейковое видео как повод для нападения на Украину.

Актуальное видео – о "не неизбежном российском вторжении"