Решил остаться дома: Фейгин предположил, почему Путин не едет на G20
Глава Кремля Владимир Путин решил не участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", который пройдет в Индонезии. Вместо помешанного диктатора от России на саммите будет глава МИД Сергей Лавров.
В России опасаются, что вероятный визит Путина на Бали будет безрезультатным. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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Эксперт отметил, что на саммите G20 могут быть сложные переговоры участников встречи о "судьбе Москвы в "двадцатке".
Наверняка Президент Зеленский будет настаивать на исключении России из G20. Вероятность такого не очень высока, но не "нулевая". Это уже как договорятся и что предложат США и западные союзники странам G20, чтобы избавиться от России. Учитывая это, Москва, представленная Лавровым – это как "с гуся вода", но сам Путин рисковать не хочет,
– объяснил обозреватель.
По его словам, Путин действительно поехал бы на Бали, несмотря на то, что он не любит уезжать "за пределы контролируемой территории".
"Сейчас максимум, где он бывает – это либо у "союзников", либо в Таджикистане и Узбекистане. Поэтому за пределы России он боится ехать, поскольку его могут убить или заберут его "второй ядерный чемоданчик", "куда он ходит". Но если бы была встреча с Байденом и переговоры с ним, так он бы поехал", – убежден правозащитник.
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По его мнению, России "десятью разными способами" заявили, что никаких встреч и переговоров с российскими представителями не будет, в том числе с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мотивов у Путина ехать на саммит нет, а вот выступать онлайн – рискованно и не понятно, что из этого выйдет. Он будет говорить об укреплении "союза между странами G20", а все может закончиться исключением России или ультимативным призывом прекратить войну против Украины "в течении нескольких недель".
"Тогда Путин будет выглядеть совсем смешным. Из-за непредсказуемости ситуации он решил не рисковать и остаться дома", – резюмировал российский оппозиционер.
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Саммит G20 в Индонезии: что известно
- Саммит стран "Большой двадцатки" состоится 15 – 16 ноября на индонезийском острове Бали.
- Президент Индонезии заявлял, что Владимир Путин, скорее всего, откажется от участия в саммите.
- Ранее Зеленский заявил, что не будет участвовать в саммите, если на нем будет президент России. Также в МИД Украины призвали отозвать приглашение Путину и исключить Россию из группы, ведь "террористы не могут сидеть за столом с мировыми лидерами".
- Президент США Джо Байден также отказывается встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20. Он не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.
- Впоследствии в ОП подтвердили, что Зеленский примет участие в саммите стран "Большой двадцатки". Украинский гарант готовит для стран-участниц ряд важных политических месседжей.
- В то же время, стало известно, что Путин не поедет на саммит G20, а вместо себя отправляет туда Лаврова.