Пионтковский назвал три причины, почему путин не применит ядерное оружие
Несмотря на неудачи российской армии на фронте, путин вряд ли решится развязать ядерную войну. Пионтковский назвал три причины, почему глава кремля этого не сделает.
Собственным мнением с 24 каналом поделился российский публицист Андрей Пионтковский. Он подчеркнул, что аргумент с количеством ядерного оружия в россии до сих пор используется как шантаж.
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По его словам, это такая угроза "держите меня семеро, потому что я сумасшедший и сброшу ядерную бомбу".
Этот шантаж успешно работает последние 15 лет. Именно поэтому Украину и Грузию не приняли в НАТО, не было реакции на агрессию в Грузии и аннексию Крыма. Но эту угрозу нельзя бесконечно использовать,
– заметил Пионтковский.
Он говорит, что если представить, что путин завтра сбросит ядерную бомбу, то что это изменит для него в военном смысле? Ничего, только усугубит ненависть украинского народа.
Три причины, почему путин не пойдет на ядерный удар
Пионтковский объяснил, почему путин не может использовать ядерное оружие:
- во-первых, применение ядерного оружия сейчас не способно решить никакой военной цели,
- во-вторых, оно приведет к физической гибели путина, США не оставит это и ответит таким же ядерным ударом.
- в-третьих, это решение не так просто будет выполнить технически, ведь это не просто кнопка на столе путина, к этому привлечены десятки людей.
К тому же тактическое ядерное вооружение применить труднее, потому что оно находится на складах минобороны. Сначала туда нужно отправить запрос, провести несколько бюрократических процедур. За этим всем внимательно следят американцы и постоянно докладывают, что пока никаких движений нет,
– отметил публицист.
По его мнению, эти три причины – военная нелепость, личная угроза жизни путина и возможность неповиновения кого-либо из десятков привлеченных – делает применение ядерного оружия маловероятным.
Устрашение кремля ядерной ракетой: последние новости
- В кремле после нескольких дней тишины снова заявили о возможности использования ядерного оружия.
- О ядерных угрозах Путина рассказали и аналитики из американского Института изучения войны. Они допустили, где бы он мог их использовать.
- Глава МИД Украины считает, что если наше государство победит в войне против россии, то это не приведет к ядерной войне. Об этом он заявил в интервью американскому изданию.
- Кроме того, глава роскосмоса дмитрий рогозин заявил, что россия готовится к серийному производству ядерной ракеты "Сармат".
- В конце июня президент россии владимир путин заявил, что первая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Для этого ракета должна пройти все испытания.
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