Все пошло не по плану: генерал армии перечислил проблемы, с которыми столкнулся Путин

Владимир Путин продолжает войну, рассчитывая силой заставить Украину и ее партнеров пойти на политические уступки. Однако затянувшееся противостояние все яснее показывает пределы этой стратегии: украинцы не сломились, Кремль не достиг желаемого результата на фронте, а поддержка Киева не исчезла.

Генерал армии Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал , в какой тупик загнал себя российский диктатор своими собственными решениями. Он также назвал проблемы, из-за которых план Путина пошел не по сценарию, и объяснил, что может заставить Москву двигаться к миру.

Путин загнал себя в тупик

Путин продолжает войну, потому что до сих пор надеется силой добиться политических уступок, которых не смог получить другими методами. Маломуж рассказал, что четыре раза в разные периоды проводил переговоры с российским диктатором, а еще один раз беседовал с Дмитрием Медведевым. Уже тогда Москва обвиняла Украину и НАТО в намерениях "расчленить Россию" и угрожала начать войну.

Российский диктатор был зациклен на силовом сценарии, а спецслужбы, военные и советники убеждали его, что контроль над Украиной можно быстро установить военным путем, если политическое и экономическое давление не сработает.

Мы ему прямо говорили, что народ Украины победить невозможно. Уже в марте он понял, что пошел не туда,

– подчеркнул Маломуж.

Провал быстрого наступления заставил Кремль искать выход, а переговоры в Стамбуле стали первой попыткой остановить неудачный для России сценарий. Однако амбиции Путина не позволили ему отказаться от первоначальных целей, поэтому Москва перешла к затяжной войне. Расчет был на преимущество на фронте, ежедневные удары по украинским городам и давление Вашингтона на Киев.

Он рассчитывал на простую схему: заставить Трампа давить на Украину, чтобы мы пошли на переговоры. Это примитивный расчет. Так не бывает,

– сказал генерал армии.

Этот план также не сработал. Силы обороны Украины удерживают фронт и наносят удары по военным и энергетическим объектам на оккупированных территориях и в России, а общество не сдалось и не вышло на протесты, на которые надеялся Кремль. Постепенно начала меняться и позиция Дональда Трампа, которого Москва хотела использовать для давления на Украину.

Давление, которое может заставить Путина пойти на мир

Возможностей навязать свой сценарий у Кремля становится все меньше. Китай уже начал говорить о выходе из войны и предложил неофициальный план, а Александр Лукашенко заговорил о мире и возможной переговорной площадке в Минске. Путин оказался между отсутствием результата на фронте и постепенным давлением со стороны государств, на поддержку или нейтралитет которых он рассчитывал.

Путина постепенно окружают со всех сторон, и он уже не знает, что делать,

– подчеркнул Маломуж.

Усилить это давление можно благодаря более активной поддержке Украины и превосходству Сил обороны Украины на фронте. Россию нужно лишать военных, энергетических и технологических ресурсов, не давать ей пополнять резервы и уничтожать подразделения еще на этапе их формирования. Параллельно должны действовать санкции и ограничения против ближайшего окружения Путина и их родственников за рубежом.

Ему нужно показать, что другого выхода, кроме мира, нет. Но это должен быть мир на условиях, которые выдвигаем мы и наши посредники,

– сказал генерал армии.

Такое давление должно подтолкнуть Кремль к прекращению боевых действий, чтобы остановить гибель гражданских лиц и военных. После этого можно будет переходить к дальнейшему мирному процессу и созданию надежной системы безопасности.

Антикризисная команда для укрепления Украины

Для более быстрого принуждения России к миру Украине нужны люди, которые одновременно разбираются в военных, оборонных, разведывательных, контрразведывательных и международных процессах. Речь идет не об очередной замене фамилий в правительстве, а об антикризисной команде, способной работать по общей стратегии и быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы.

Нужны антикризисные менеджеры, стратегически владеющие ситуацией. Они должны возглавить правительство: премьер, вице-премьеры, министры, силовики и дипломаты,

– подчеркнул Маломуж.

Центральной фигурой должен стать сильный премьер-министр, который разбирается в системе обороны, видит долгосрочную цель и может координировать работу по различным направлениям. Параллельно необходимо использовать официальные и неформальные каналы общения с Китаем, Индией, Бразилией и другими государствами, которые оказывают влияние на Москву или помогают ей получать необходимые ресурсы и технологии.

Должны налаживаться личные и эффективные контакты с Трампом, Си Цзиньпином, Лулой, Эрдоганом, Моди и другими лидерами,

– сказал генерал армии.

Такая команда могла бы укрепить позиции Киева перед возможными переговорами и стать аргументом для США, Европы, Китая и лично Путина. Обычная кадровая ротация без общей стратегии такого результата не даст.

Маломуж объяснил, как провалился расчет Путина: смотрите видео