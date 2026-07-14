Генерал армії Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, у який глухий кут російський диктатор загнав себе власними рішеннями. Він також назвав проблеми, через які план Путіна пішов не за сценарієм, і пояснив, що може змусити Москву рухатися до миру.

Путін загнав себе у глухий кут

Путін продовжує війну, бо досі сподівається силою домогтися політичних поступок, яких не зміг отримати іншими методами. Маломуж розповів, що чотири рази в різні періоди проводив переговори з російським диктатором, а ще одну розмову мав із Дмитром Медведєвим. Уже тоді Москва звинувачувала Україну та НАТО у намірах "розчленувати Росію" і погрожувала перейти до війни.

Російський диктатор був зациклений на силовому сценарії, а спецслужби, військові та радники переконували його, що контроль над Україною можна швидко встановити воєнним шляхом, якщо політичний та економічний тиск не спрацює.

Ми йому прямо говорили, що народ України перемогти неможливо. Уже в березні він зрозумів, що пішов не туди,

– наголосив Маломуж.

Провал швидкого наступу змусив Кремль шукати вихід, а переговори у Стамбулі стали першою спробою зупинити невдалий для Росії сценарій. Однак амбіції Путіна не дозволили йому відмовитися від початкових цілей, тому Москва перейшла до затяжної війни. Розрахунок був на перевагу на фронті, щоденні удари по українських містах і тиск Вашингтона на Київ.

Він розраховував на просту схему: змусити Трампа тиснути на Україну, щоб ми пішли на переговори. Це примітивний розрахунок. Так не буває,

– сказав генерал армії.

Цей план також не спрацював. Сили оборони України тримають фронт і завдають ударів по військових та енергетичних об'єктах на окупованих територіях і в Росії, а суспільство не здалося і не вийшло на протести, на які сподівався Кремль. Поступово почала змінюватися і позиція Дональда Трампа, якого Москва хотіла використати для тиску на Україну.

Тиск, який може змусити Путіна до миру

Можливостей нав'язати власний сценарій у Кремля стає менше. Китай уже почав говорити про вихід із війни та запропонував неофіційний план, а Олександр Лукашенко заговорив про мир і можливий переговорний майданчик у Мінську. Путін опинився між відсутністю результату на фронті та поступовим тиском із боку держав, на підтримку або нейтралітет яких він розраховував.

Путіна поступово обставляють з усіх боків, і він уже не знає, що робити,

– наголосив Маломуж.

Посилити цей тиск можна завдяки активнішій підтримці України та перевазі Сил оборони України на фронті. Росію потрібно позбавляти військових, енергетичних і технологічних ресурсів, не давати їй поповнювати резерви та знищувати підрозділи ще на етапі їхнього формування. Паралельно мають діяти санкції та обмеження проти найближчого оточення Путіна і їхніх родичів за кордоном.

Йому треба показати, що іншого виходу, крім миру, немає. Але це має бути мир на умовах, які виставляємо ми та наші посередники,

– сказав генерал армії.

Такий тиск має підвести Кремль до припинення бойових дій, щоб зупинити загибель цивільних і військових. Після цього можна буде переходити до подальшого мирного процесу та створення надійної системи безпеки.

Антикризова команда для посилення України

Для швидшого примусу Росії до миру Україні потрібні люди, які одночасно розуміють військові, оборонні, розвідувальні, контррозвідувальні та міжнародні процеси. Йдеться не про чергову заміну прізвищ в уряді, а про антикризову команду, здатну працювати за спільною стратегією і швидко реагувати на внутрішні та зовнішні виклики.

Потрібні антикризові менеджери, які володіють ситуацією стратегічно. Вони мають бути на чолі уряду: прем'єр, віцепрем'єри, міністри, силовики та дипломати,

– наголосив Маломуж.

Центральною фігурою має стати сильний прем'єр-міністр, який розуміє систему оборони, бачить довгострокову мету і може координувати роботу різних напрямів. Паралельно потрібно використовувати офіційні та неформальні канали спілкування з Китаєм, Індією, Бразилією та іншими державами, які мають вплив на Москву або допомагають їй отримувати необхідні ресурси й технології.

Мають працювати особисті й ефективні контакти з Трампом, Сі Цзіньпіном, Лулою, Ердоганом, Моді та іншими керівниками,

– сказав генерал армії.

Така команда могла б посилити позиції Києва перед можливими переговорами й стати аргументом для США, Європи, Китаю та особисто Путіна. Звичайна кадрова ротація без спільної стратегії цього результату не дасть.

Маломуж пояснив, як провалився розрахунок Путіна: дивіться відео