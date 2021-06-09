Это бессодержательно, – Путин о санкциях США в отношении "Северного потока-2"

Путин считает, что для США было бы глупо сейчас вводить новые санкции против "Северного потока-2". Предыдущие действия, по словам президента России, были выгодны только штатам, а другим европейским странам вредили.

Аргумент Путина против санкций – первая нить трубопровода уже достроена. Такое заявление он сделал в интервью пропагандистским СМИ.

Важно Германия за транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2", – глава МИД

"Санкции были выгодны только США"

Путин заявил: Все, что США делали в отношении "Северного потока-2" было выгодно только им. Другим же странам вроде бы вредило. Причем в этом контексте Путин упомянул только Германию.

... все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики Германии. Это делали штаты, потому что им так выгодно,

– заявил глава Кремля.

По его мнению, в последнее время уже было бессмысленно сопротивляться строительству трубопровода и накладывать санкции. Если же США пойдут другим путем, то есть вернут санкции, это будет игнорирование интересов международного сообщества, считает Путин.

С конца мая 2021 года в Балтийском море начали активные работы по прокладке "Северного потока-2". До того, сомнительный кремлевский проект был замороженным санкциями.

20 мая в США заявили, что не будут продлевать ограничения против газопровода. Именно они блокировали строительство.

Джо Байден пояснил, что считает санкции контрпродуктивными, ведь газопровод почти полностью построен. Он отметил, что санкции якобы разрушают отношения с Европой.

Ключевую роль в этом играет Германия: она заинтересована в запуске "Северного потока-2" и вкладывала в этот российский проект деньги.

Путин 4 июня объявил о завершении укладки труб первой нити "Северного потока-2". Впрочем, этого пока не подтверждает Еврокомиссия.