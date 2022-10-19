"Репетиция введения военного положения по всей территории России": какова цель нового приказа Путина

Несмотря на решение Путина ввести "военное положение" во временно оккупированных украинских областях, элементы этого положения уже были в России раньше. Кремль активно блокирует передвижение своих и чужих граждан не только в другие страны, но и между своими регионами.

Под предлогом объявления о "военном положении", оккупанты продолжают искусственное изменение состава населения на украинских землях. Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Обратите внимание Путин подал два сигнала, – военный эксперт о "военном положении" на оккупированных территориях

Геноцид украинцев продолжается

Правозащитник отметил, что до объявления указов Путина "военное положение" в России уже, по сути, было и без того.

Путин сам в своей речи сказал, что это состояние было на оккупированных украинских территориях. В принципе, так все и было, что и комендантский час, и блокпосты, и всяческие ограничения. В то же время делают принудительное переселение – оно массовое, тотальное и всеобщее, потому что с этих территорий забирают все население,

– объяснил Фейгин.

По его словам, "военное положение" ввели не только в четырех оккупированных украинских областях, но и в ряде российских областей, где ввели элементы "военного положения" и предоставили дополнительные полномочия губернаторам на создание штабов, обеспечение безопасности и т.д.

"Все выглядит как репетиция "военного положения" на всей территории России – не только в "приграничных районах" и в "зоне оккупации". Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области и так жили в этом состоянии, а в других местах – посмотрим, как оно будет", – добавил эксперт.

По его мнению, также важно увидеть, как Кремль будет обеспечивать "желтый режим опасности" на "приграничных территориях".

Что означают путинские указы о "военном положении": смотрите видео

Цели "военного положения"

Обозреватель указал, что целью путинских указов является "прикрытие границ" России.

Они очень аккуратно к этому подходят, так как войну не объявляют. Там ведь и социальные гарантии должны быть какие-то. До реальной защиты интересов мобилизованных и их родственников не дойдет – просто не успеют. В любом случае, элементы "военного положения" уже присутствуют во всей России – ограничения по выезду и подобное,

– подчеркнул оппозиционер.

По его словам, людей, в частности, не выпускают из страны под предлогом того, что они не имеют разрешения от военкомата.

"Я думаю, что информация о том, что миллион россиян получили отказ на выезд, – это правда, это очень близко к реальной цифре. Этот миллион "размазывается" на всех россиян, потому что он не так чувствителен. Если те, кто хотел спрятаться – уехали, то тем, кому запретили выезд – они "в зоне риска", поскольку это потенциально мобилизованные", – убежден Фейгин.

Читайте также У Путина дела плохи, – Данилов о последних решениях на российском Совбезе

По его мнению, у Кремля достаточно инструментов, чтобы не объявляя "военного положения", не давать людям уехать из страны.

"В таком случае имеет значение перемещение людей с оккупированных территорий в Россию – Патрушев сказал, что 5 миллионов переместили из Украины. Он гордится этим. А для россиян – это перекрытие границ и не только на выезд за пределы государственной границы, но и за пределы между субъектами России", – резюмировал правозащитник.

Вас также может заинтересовать – что значит "военное положение" Путина: смотрите видео

"Военное положение" на оккупированных территориях: что известно