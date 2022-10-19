Путин объявил военное положение на оккупированном Донбассе, Запорожье и Херсоне
Российский диктатор Владимир Путин ввел военное положение в так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
О подписании соответствующего указа президент заявил на заседании Совбеза. Об этом сообщают РосСМИ.
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Путин вводит военное положение
Сенатор России Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах "в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайшие сроки".
Путин заявил, что действия "глав" регионов должны соответствовать ситуации "в том или ином субъекте федерации". По словам диктатора, в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски, возникающие в сфере безопасности.
Отметим, что военное состояние на оккупированных территориях вводится со дня опубликования соответствующего указа.
О чем говорится в указе Путина
- "Ввести 20 октября 2022 года с нуля часов на территориях "Донецкой Народной Республики", "Луганской Народной Республики", Запорожской и Херсонской областей военное положение";
- "Правительству Российской Федерации в 3-дневный срок подать предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение";
- "При необходимости в Российской Федерации в период действия военного положения могут применяться другие меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом";
- "Этот указ немедленно передается на утверждение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации";
- "Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования".
Военное положение на оккупированных территориях предусматривает:
- Запрет выезда граждан за пределы страны;
- Эвакуацию объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
- Введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- Привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;
- Извлечение необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;
- Внедрение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроль за телефонными переговорами.
Отметим, что введение военного положения на оккупированных территориях усугубляет ситуацию в России и оккупационной армии. Теперь захватнические власти смогут мобилизовать кого угодно и в стране-агрессоре начнется еще большая паника.
Что ж, теперь в российской армии еще больше станет 200-х, потому что Вооруженные Силы Украины наносят хорошие удары по своим целям, а также вскоре освободят оккупированные территории.
Напомним, что 30 сентября диктатор Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья, Донецкой и Луганской области.
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