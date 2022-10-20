Толчок для операций ФСБ: в Генштабе назвали последствия введения "военного положения" Путиным
Президент России Владимир Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины. Этот указ незаконный, как и захват украинских населенных пунктов.
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.
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"Военное положение" может быть толчком для операций ФСБ
Громов рассказал, что введение Россией военного положения на временно оккупированных территориях Украины может стать толчком к началу проведения операций ФСБ и других формирований страны-террориста.
В первую очередь это будет связано с наведением Россией так называемого "конституционного строя" на наших временно оккупированных территориях,
– заметил бригадный генерал.
По его словам, это будет:
- борьба с гражданами Украины,
- попытки всевозможными способами противодействовать получению определенной информации для ВСУ.
Кратко о "военном положении" на оккупированных территориях
- Путин 19 октября ввел военное положение в квазиреспубликах на Донбассе, а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях.
- Теперь оккупационные власти могут принимать различные меры, в том числе запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что захватчики хотят изменить этнический состав оккупированной территории – объявление военного положения может стать подготовкой к массовой депортации украинцев.
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