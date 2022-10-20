Толчок для операций ФСБ: в Генштабе назвали последствия введения "военного положения" Путиным

20 октября 2022 , 19:26
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Президент России Владимир Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины. Этот указ незаконный, как и захват украинских населенных пунктов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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"Военное положение" может быть толчком для операций ФСБ

Громов рассказал, что введение Россией военного положения на временно оккупированных территориях Украины может стать толчком к началу проведения операций ФСБ и других формирований страны-террориста.

В первую очередь это будет связано с наведением Россией так называемого "конституционного строя" на наших временно оккупированных территориях,
– заметил бригадный генерал.

По его словам, это будет:

  • борьба с гражданами Украины,
  • попытки всевозможными способами противодействовать получению определенной информации для ВСУ.

Кратко о "военном положении" на оккупированных территориях

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Автор: Ольга Котів