Толчок для операций ФСБ: в Генштабе назвали последствия введения "военного положения" Путиным

Президент России Владимир Путин ввел "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины. Этот указ незаконный, как и захват украинских населенных пунктов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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"Военное положение" может быть толчком для операций ФСБ

Громов рассказал, что введение Россией военного положения на временно оккупированных территориях Украины может стать толчком к началу проведения операций ФСБ и других формирований страны-террориста.

В первую очередь это будет связано с наведением Россией так называемого "конституционного строя" на наших временно оккупированных территориях,

– заметил бригадный генерал.

По его словам, это будет:

борьба с гражданами Украины,

попытки всевозможными способами противодействовать получению определенной информации для ВСУ.

Кратко о "военном положении" на оккупированных территориях

Путин 19 октября ввел военное положение в квазиреспубликах на Донбассе, а также частично оккупированных Запорожской и Херсонской областях.

Теперь оккупационные власти могут принимать различные меры, в том числе запретить или ограничить выезд граждан за пределы региона.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что захватчики хотят изменить этнический состав оккупированной территории – объявление военного положения может стать подготовкой к массовой депортации украинцев.

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