Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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"Воєнний стан" може бути поштовхом для операцій ФСБ

Громов розповів, що запровадження Росією воєнного стану на тимчасово окупованих територіях України може стати поштовхом для початку проведення операцій ФСБ та інших формувань країни-терористки.

Насамперед це буде пов'язано з наведенням Росією так званого "конституційного ладу" на наших тимчасово окупованих територіях,

– зауважив бригадний генерал.

За його словами, це буде:

боротьба з громадянами України,

намагання всілякими способами протистояти отриманню певної інформації для застосування ЗСУ.

Коротко про "воєнний стан" на окупованих територіях

Путін 19 жовтня запровадив воєнний стан у квазіреспубліках на Донбасі, а також частково окупованих Запорізькій та Херсонській областях.

Тепер окупаційна влада може вживати різноманітних заходів, зокрема заборонити чи обмежити виїзд громадян за межі регіону.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що загарбники хочуть змінити етнічний склад окупованої території – оголошення воєнного стану може бути підготовкою до масової депортації українців.

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