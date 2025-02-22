Путин готовится объявить "победу": когда он может остановить боевые действия

Владимир Путин 24 февраля 2025 года, на годовщину начала полномасштабного вторжения, может, по данным ГУР МО, объявить о якобы "победе" в войне против Украины и даже о "победе" против НАТО. Это может быть поводом для "передышки" в боевых действиях, которая очень нужна России.

Такое мнение высказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что глава Кремля таким образом пытается поднять планку мотивации у россиян. В то же время западная разведка располагает информацией, что Путин не готов действительно договариваться с США во время мирных переговоров, потому что это не соответствует его главным целям.

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Нужна оперативная пауза

"У россиян есть еще пару дней вступить в ряды российской армии на контракт и в понедельник, 24 февраля, получить медаль за очередную "победу" России или "победу планетного масштаба". А главным "победителем" будет конечно Путин. Они победили всех, теперь бросят Украину и побегут побеждать Аляску", – подчеркнул военный эксперт.

Сейчас Путину, по мнению полковника ВСУ в запасе, придется пойти на определенное послабление в риторике, потому что ему нужно выйти на оперативную паузу.

У россиян заканчивается так называемый военный накал, потому что все их ресурсы введены в бой и они не имеют на подходе никаких дополнительных – все вступили в боевое столкновение, в частности, оперативно-тактический ресурс,

– подчеркнул он.

Соответственно у Путина хватит ресурсов еще на месяц – полтора максимум. Ему надо остановить боевые действия ближе к концу апреля и необходимо продать это российскому обществу.

Вот он и начинает с "побед" – на 24 февраля, исходя из определенной логики событий и привязки к сакральным датам. Как раз после гульбы на день советской армии, 23 февраля, в понедельник, все выйдут с бодуна и будет им "подарок". Думаю, что наши войска должны этот "подарок" обеспечить,

– отметил Роман Свитан.

В последнее время, по его словам, не происходили в большом количестве отработки украинских беспилотников и ракет.

Скорее всего идет накопление, и недельный запас упадет на головы россиян. Поэтому однозначно надо ответить им через 3 года за 24 февраля 2022 года,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что дальше пусть Путин рассказывает о "победе" над НАТО, Украиной и всемирными войсками.

Напомним, что гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер считает Путина недоговороспособным. США пытаются усадить Россию за стол переговоров, однако Путин подпишет соглашение только тогда, когда получит действительно выгодные для себя условия. Эти условия должны позволить российскому диктатору, по словам Браудера, "впоследствии нарушить перемирие и продолжить свою войну".