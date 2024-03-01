Побил все рекорды: политолог разобрал "ритуальную" речь Путина на собрании

Российский диктатор Владимир Путин 29 февраля обратился с посланием к Федеральному собранию. Он уже традиционно угрожал ядерным оружием, обвинял в войне Украину, а особое внимание обратил на проблемы семьи и женские консультации.

Главным адресатом бреда, который рекордно долго озвучивал Путин, – была внутренняя российская аудитория. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии, российский оппозиционер Игорь Эйдман, добавив, что даже Леониду Брежневу не удавалось настолько долго и скучно говорить, как это сделал Путин во время обращения.

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Одно послание – вместо предвыборной кампании

Политолог отметил, что почти половина людей во время мероприятия спали. Даже присутствующие потом рассказывали, что в конце события начали падать мобильные телефоны. Все из-за того, что гости засыпали, а гаджеты выпадали из их рук, настолько долго говорил Путин.

Впрочем главной целью диктатора было обратиться к своим избирателям. Ведь "голосование" состоится уже совсем скоро, а Путин еще не проводил никакой предвыборной кампании. Она ему даже не нужна, но так называемый президент все-таки решил создать хотя бы ее имитацию.

Его речь была очень "ритуальной". Хоть нет никаких сомнений, кто снова станет президентом, но кандидату надо давать какие-то обещания, обращаться к разным категориям населения, поэтому он и решил поговорить. Большую часть своего выступления Путин раздавал "виртуальные пряники",

– отметил Игорь Эйдман.

Именно поэтому он пообещал многодетным матерям дополнительные выплаты, учителям – школы, еще кому-то – жилье, Так для каждой категории глава Кремля подготовил свой месседж. К тому же все эти обещания он озвучивает уже много лет подряд.

К сожалению, у народа короткая память, поэтому они быстро все забывают. Но кроме этого, Путин должен был продемонстрировать "силу". Это также не было обращение к Западу, ведь там прекрасно понимают что происходит в России. К угрозам и шантажу там готовы,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Зато россиянам было приятно слышать якобы они сильные и представляют для кого-то угрозу. Поэтому весь монолог диктатора был направлен только на россиян. Однако вряд ли все это добавит ему баллов на "выборах". Для того, чтобы его победа была гарантированной, людей уже теперь заставляют дистанционно голосовать. Это прежде всего касается бюджетников.

"Поэтому Путину уже отныне создают "рекордный" результат, пытаясь даже здесь обойти Брежнева", – добавил Эйдман.

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