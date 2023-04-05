Вновь грезится Запад: Путин нашел виновных в подрыве Татарского и "хлопка" в России

Российский диктатор Владимир Путин никак не может смириться, что Украина – достойный соперник, способный не только обороняться, но и победить кремлевский режим. Более того, Путин не способен навести порядок и внутри страны, поэтому еще раз обвиняет во всех бедах Запад.

В этот раз президент страны-агрессора выступил с утверждением, что в подготовке, как он выразился, "диверсий и терактов" на территории России "задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб".

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Конечно, свои громкие заявления Путин ничем не подкрепил ни доказательств, ни оснований так считать – нет, они лишь кажутся диктатору.

У Путина мания преследования

По словам Путина, "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей". Конкретных примеров он не привел. Кого он считает общественными деятелями – пропагандиста Татарского или, возможно, Дугину?

. Речь идет о взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга во время бенефиса пропагандиста Владлена Татарского, в результате которого тот погиб.

Заметим, что эти заявления Путин озвучил на заседании Совета безопасности России, посвященном обеспечению безопасности на территориях Украины, которые в прошлом году Россия незаконно объявила своими.

Диктатор не контролирует ситуацию на захваченных территориях

Путин назвал ситуацию там "сложной", призвав сотрудников правоохранительных органов "делать максимум" для обеспечения безопасности.

А это Путин, вероятно, высказался о регулярном "хлопке" на территориях Украины временно захваченных россиянами. Впрочем, зря диктатор переживает – огневой контроль ВСУ и партизаны держат удачно.

"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости