Путин оказался в ловушке, в которой Эрдоган получает от него все, что захочет, – Фейгин

Реджеп Эрдоган предложил стать посредником в вопросе оккупированной Запорожской АЭС. Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы получить выгоду от российского диктатора.

Именно поэтому Эрдоган озвучил идею посредничества Турции в ситуации с атомной станцией. Такое мнение 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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По его словам, президент Турции умело манипулирует главой кремля, заботясь, прежде всего, о собственных интересах.

"Эрдоган мастерски продает воздух"

"Эрдоган снова что-то хочет себе выкрутить. Он искусно продает воздух", – отметил Фейгин.

Он добавил, что кремлевский диктатор находится в зависимости от президента Турции и вынужден идти на большие уступки для продвижения своих идей.

Это происходит потому, что путин оказался в ловушке. От него можно получить все, что угодно, что Эрдоган и делает,

– сказал Фейгин.

Посредничество в переговорах между Украиной и россией: что получил Эрдоган

Правозащитник напомнил, что во время визита во Львов 18 августа Эрдоган предложил организовать встречу между президентами Украины и россии в Турции.

Как отметил Фейгин, турецкий лидер только повез эту просьбу путина в Украину. За это он выторговал у кремлевского диктатора многое.

Эрдоган дожал вопрос Лачинского коридора на Закавказье и фактически задал вопрос Карабаху, который теперь контролируется Баку.

Президент Турции добился защиты своих интересов в Сирии.

Эрдоган получил возможность транспортировать украинское зерно через Босфор и зарабатывать деньги на этом.

По словам правозащитника, вдобавок турецкий лидер получил еще и ряд соглашений меньшего масштаба, доходы от которых идут в бюджет Турции.

Что же получил путин

Как отметил Фейгин, вместо этого Путин остался ни с чем.

"Еще перед встречей путина и Эрдогана в Сочи россия поднимала тему о передаче "Байракторов" или их совместном производстве. Сначала Эрдоган сказал, что этот вопрос рассматривается. Но потом компания-производитель беспилотников заявила, что поддерживает в войне только Украину", – рассказал он.

То есть сам Эрдоган ничего никому не дал, а себе что-то получил. Он просто обменивает слова на деньги,

– добавил Фейгин.

Зачем Эрдогану посредничество в вопросе ЗАЭС

Правозащитник предположил, что новое предложение о посредничестве по вопросу оккупированной ЗАЭС также связано с желанием турецкого лидера что-то получить от путина.

Возможно, Эрдоган хочет пробить себе коридор в Нахичеване. Это азербайджанский анклав, отделенный от Баку Арменией. Возможно, у Эрдогана есть и такие радикальные планы,

– отметил Фейгин.

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Договоренности между путиным и Эрдоганом: коротко