Путин оказался в ловушке, в которой Эрдоган получает от него все, что захочет, – Фейгин
Реджеп Эрдоган предложил стать посредником в вопросе оккупированной Запорожской АЭС. Турецкий лидер заинтересован в том, чтобы получить выгоду от российского диктатора.
Именно поэтому Эрдоган озвучил идею посредничества Турции в ситуации с атомной станцией. Такое мнение 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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По его словам, президент Турции умело манипулирует главой кремля, заботясь, прежде всего, о собственных интересах.
"Эрдоган мастерски продает воздух"
"Эрдоган снова что-то хочет себе выкрутить. Он искусно продает воздух", – отметил Фейгин.
Он добавил, что кремлевский диктатор находится в зависимости от президента Турции и вынужден идти на большие уступки для продвижения своих идей.
Это происходит потому, что путин оказался в ловушке. От него можно получить все, что угодно, что Эрдоган и делает,
– сказал Фейгин.
Посредничество в переговорах между Украиной и россией: что получил Эрдоган
Правозащитник напомнил, что во время визита во Львов 18 августа Эрдоган предложил организовать встречу между президентами Украины и россии в Турции.
Как отметил Фейгин, турецкий лидер только повез эту просьбу путина в Украину. За это он выторговал у кремлевского диктатора многое.
- Эрдоган дожал вопрос Лачинского коридора на Закавказье и фактически задал вопрос Карабаху, который теперь контролируется Баку.
- Президент Турции добился защиты своих интересов в Сирии.
- Эрдоган получил возможность транспортировать украинское зерно через Босфор и зарабатывать деньги на этом.
По словам правозащитника, вдобавок турецкий лидер получил еще и ряд соглашений меньшего масштаба, доходы от которых идут в бюджет Турции.
Что же получил путин
Как отметил Фейгин, вместо этого Путин остался ни с чем.
"Еще перед встречей путина и Эрдогана в Сочи россия поднимала тему о передаче "Байракторов" или их совместном производстве. Сначала Эрдоган сказал, что этот вопрос рассматривается. Но потом компания-производитель беспилотников заявила, что поддерживает в войне только Украину", – рассказал он.
То есть сам Эрдоган ничего никому не дал, а себе что-то получил. Он просто обменивает слова на деньги,
– добавил Фейгин.
Зачем Эрдогану посредничество в вопросе ЗАЭС
Правозащитник предположил, что новое предложение о посредничестве по вопросу оккупированной ЗАЭС также связано с желанием турецкого лидера что-то получить от путина.
Возможно, Эрдоган хочет пробить себе коридор в Нахичеване. Это азербайджанский анклав, отделенный от Баку Арменией. Возможно, у Эрдогана есть и такие радикальные планы,
– отметил Фейгин.
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Договоренности между путиным и Эрдоганом: коротко
- россия передала Азербайджану контроль над единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах – Лачинский коридор. путин, а с ним и Армения теряют свое влияние на регион.
- По словам российского публициста Андрея Пионтковского, такую цену Эрдоган назвал путину за попытку убедить Зеленского подписать капитуляционное соглашение о прекращении огня в Украине.
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай считает, что россия в дальнейшем будет устраивать всевозможные провокации на Запорожской АЭС, но до катастрофы не дойдет. Любой взрыв или что-нибудь подобное будет серьезной проблемой и для Турции. Поэтому путин не решится сделать что-то, что может разрушить его отношения с Эрдоганом.