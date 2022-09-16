Путин не здоров, для него десятки тысяч потерь – как игра, – политолог
Россия несет ужасные потери на войне. Однако и человеческие жертвы, и потери техники для путина ничего не означают, потому что он как бы играет в компьютерную игру.
Об этом 24 каналу рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Ранее российский публицист Андрей Пионтковский, что кремль может в ближайшее время "убрать" путина .
Важно Конец империи неизбежен: почему война путина против Украины обречена захлебнуться
Путин хочет, чтобы ему звонили по телефону мировые лидеры
Чаленко отметил: создается впечатление, что у Путина есть необходимость, чтобы ему звонили по телефону мировые лидеры. То Шольц, то Макрон, то Гутерреш. Кремль будто намеренно делает, чтобы их президенту звонили.
И так поднимали геополитический уровень путина и его статус,
– заметил политолог.
Путин не осознал своих ошибок
Глава Центра анализа и стратегий продолжил, что Путин вообще не осознал своих ошибок. У России уже нет ресурсов, чтобы продолжать войну. Именно поэтому ей необходимо "всадить" Украину за стол переговоров, чтобы договориться о перемирии
"Накопить хоть какой-то ресурс, чтобы продлить кампанию уже в следующем году", - подчеркнул Чаленко.
Он добавил: очень хорошо, что мы не садимся за стол переговоров сейчас. Мы понимаем, что именно сейчас враг в самом слабом состоянии, и нам нужно атаковать исходя из своих сил.
Путин психически не здоров
По словам политолога, пути психически не здоровы. Эти проблемы у него начались со времен коронавируса, когда он находился у себя в бункере и проводил совещания за длинным столом. Сейчас пути неважно, сколько россиян погибли в войне.
Такое впечатление, что этот человек сидит за компьютерной стратегией и играет жизнью людей.
– подчеркнул глава Центра анализа и стратегий.
По его мнению, оппозиционные к путину силы должны начинать действовать и побуждать Россию к переменам.
"Если этого не произойдет, то россии в нынешних пределах дальше вообще не будет", – подытожил политолог.
Чаленко о том, что путин не здоров и играет человеческими жизнями: смотрите видео
Освобождение Харьковщины: последние новости
- Украинские военные 8 сентября уволили Балаклею из российской оккупации. Сейчас город – в руинах , а на дорогах валяется много российской техники.
- После того как ВСУ выбили российских кафиров из Харьковщины, миру открылись страшные последствия господства россиян в регионе. В частности омбудсмен показал застенку россиян в Изюме .
- Харьковчанин посоветовал украинцам эвакуироваться с горячих точек . Так местные могут помочь ВСУ.