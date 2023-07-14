Ноги уже, наверное, не ходят: Путин опоздал на свое выступление в Москве аж на 3 часа

Российский диктатор Владимир Путин опоздал на свое выступление в Москве аж на три часа. Причина – неизвестна.

Это первое публичное выступление кровавого диктатора после саммита НАТО в Вильнюсе. Напомним, что ранее Путин впервые рассказал о встрече с вагнеровцами, отметив, что юридически ЧВК "Вагнера" больше не существует.

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Путин опоздал на собственное выступление

Как стало известно, российский президент опоздал на три часа своего выступления в Москве. Он поздно появился на сцене.

Что именно послужило причиной этому – пока неизвестно. Однако, может быть, ноги диктатора уже не ходят так быстро.

Пропагандистские СМИ отмечали, что Путин должен был выступить с "достаточно длинной речью" на мероприятии в Москве.

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