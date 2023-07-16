"Обратный инжиниринг": Путин намекнул, что Россия ворует западные технологии

Диктатор Владимир Путин намекнул, что российские производители воруют западные технологии. Он это называет "обратным инжинирингом".

Об этом он заявил в комментарии пропагандистским журналистам. Путин также традиционно "хвастался" российскими разработками, которым "аналогов нет", сообщает 24 Канал.

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Путин рассмешил заявлением о современной технике в армии России

Российский пропагандист поинтересовался у диктатора, что будет делать российская армия с западными образцами оружия, которыми "удалось завладеть" во время боевых действий. Кремлевский прихвостень хвастается, что Россия якобы "завладела" американской боевой машиной пехоты Bradley и ракетой Storm Shadow. Интересно, что пропагандисты рассказывают басни, что ракету якобы получили "практически целую и неповрежденную".

Пропагандист поинтересовался, что дальше Россия делает с "полученными" западными образцами. Российский диктатор начал хвастаться, что его армия якобы имеет современные технологии. Поэтому российские специалисты будут прибегать к так называемому "обратному инжинирингу", проще говоря – будут овладевать технологиями.

Есть такое выражение, как "обратный инжиниринг". Ну, посмотрим, ведь современная техника, она и есть современная. У нас она есть, причем очень эффективная, ну, скажем, взять, например, танк Т-90 "Прорыв". Лучший танк в мире! Без всякого преувеличения,

– рассказывал бред Путин пропагандистам.

Российский диктатор также заявил, что Россия ворует технологии других стран. Правда, и этому Путин нашел оправдание, поскольку не видит в этом ничего плохого.

"Но и противник производит современную технику. Если есть возможность заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-нибудь, что можно применить у нас, ну почему нет?", – заявил Путин.

Путин оправдал воровство западных технологий: смотрите видео

Диктатор "забыл" об использовании кассетных боеприпасов

Предоставление Украине кассетных боеприпасов вызвало настоящую истерику у Путина. Он начал заявлять, что Россия никогда не применяла запрещенные боеприпасы, однако ответ – будет их использовать.

В сети напомнили диктатору, что российская армия цинично наносила удары кассетными боеприпасами с самого начала полномасштабного вторжения. От запрещенных снарядов погибали гражданские люди в прифронтовых городах – Харьков, Краматорск, Николаев и другие.

Россия и сейчас продолжает использовать кассетные боеприпасы. Да, недавно оккупанты нанесли удар запрещенными снарядами по Лиману в Донецкой области.