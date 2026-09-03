Путин цинично оправдал ежедневные удары по Украине "ящиком Пандоры"

Российский диктатор Владимир Путин назвал атаки на украинские города "ответом" тем, кто якобы открыл "ящик Пандоры". По его словам, Россия наносит удары, чтобы нанести ущерб ее интересам, однако глава Кремля "забыл" упомянуть, кто именно запустил первую ракету.

Слова главы Кремля приводят российские пропагандистские СМИ.

Последствия очередных вражеских обстрелов

Россия наносит ответные удары по Украине, чтобы у нас не возникло желания причинять ей вред,

– дерзко высказался российский президент.

Свои заявления кремлевский лидер делает на фоне очередных военных преступлений российской армии. В частности, днем 3 сентября оккупанты нанесли удар по Днепру, где загорелись склады логистической компании.

В результате этой атаки один человек погиб, а еще пятеро получили ранения, среди которых 20-летний молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в течение этих же суток российские войска дважды провели атаки беспилотниками по Хмельницкой области. В результате падения обломков и пожара в складском помещении по меньшей мере один мирный житель получил ранения.

Известно также о последствиях в Киевской области, а также о ракетной атаке врага по Печенигам Харьковской области.

Циничная риторика Кремля

Подобные заявления являются привычной попыткой российской пропаганды исказить реальность. Напомним, ранее мы писали, как глава ЦПД Андрей Коваленко прокомментировал заявления Путина, обратив внимание на тотальную неадекватность обвинений со стороны страны-агрессора.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, глава Кремля регулярно придумывает абсурдные оправдания войне и ранее сравнил агрессию против Украины с охотой на диких животных.