Слова очільника Кремля наводять російські пропагандистські ЗМІ.
Наслідки чергових ворожих обстрілів
Росія завдає ударів у відповідь по Україні, щоб не кортіло нам шкодити,
– зухвало висловився російський президент.
Свої заяви кремлівський ватажок виголошує на тлі чергових воєнних злочинів російської армії. Зокрема, вдень 3 вересня окупанти вдарили по Дніпру, де спалахнули склади логістичної компанії.
Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення, серед яких 20-річний юнак перебуває у важкому стані.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Окрім цього, протягом цієї ж доби російські війська двічі атакували безпілотниками Хмельниччину. Через падіння уламків та пожежу в складському приміщенні щонайменше одна цивільна особа отримала поранення.
Відомо й про наслідки на Київщині, а також про ракетну атаку ворога на Печеніги Харківської області.
Цинічна риторика Кремля
Подібні заяви є звичною спробою російської пропаганди викривити дійсність. Нагадаємо, раніше ми писали, як очільник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував заяви Путіна, звернувши увагу на тотальну неадекватність звинувачень з боку країни-агресорки.
Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, очільник Кремля регулярно вигадує абсурдні виправдання війні та раніше порівняв агресію проти України з полюванням на диких тварин.