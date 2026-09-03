Слова очільника Кремля наводять російські пропагандистські ЗМІ.

Наслідки чергових ворожих обстрілів

Росія завдає ударів у відповідь по Україні, щоб не кортіло нам шкодити,

– зухвало висловився російський президент.

Свої заяви кремлівський ватажок виголошує на тлі чергових воєнних злочинів російської армії. Зокрема, вдень 3 вересня окупанти вдарили по Дніпру, де спалахнули склади логістичної компанії.

Внаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще п'ятеро дістали поранення, серед яких 20-річний юнак перебуває у важкому стані.

Окрім цього, протягом цієї ж доби російські війська двічі атакували безпілотниками Хмельниччину. Через падіння уламків та пожежу в складському приміщенні щонайменше одна цивільна особа отримала поранення.

Відомо й про наслідки на Київщині, а також про ракетну атаку ворога на Печеніги Харківської області.

Цинічна риторика Кремля

Подібні заяви є звичною спробою російської пропаганди викривити дійсність. Нагадаємо, раніше ми писали, як очільник ЦПД Андрій Коваленко прокоментував заяви Путіна, звернувши увагу на тотальну неадекватність звинувачень з боку країни-агресорки.

Також, як вже повідомлялося на нашому сайті, очільник Кремля регулярно вигадує абсурдні виправдання війні та раніше порівняв агресію проти України з полюванням на диких тварин.