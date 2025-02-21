Последние циничные заявления Дональда Трампа и его команды указывают на возможный подкуп со стороны Владимира Путина. Вероятно, диктатор отдал США российскую Арктику и Восточную Сибирь для разработки новых нефтяных месторождений.

Кроме того, Путин, вероятно, передал Трампу российские позиции в разных регионах мира. Политтехнолог Аббас Галлямов в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россия не получит от этого выгоды. Это можно считать формой колониальной эксплуатации.

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Что Путин мог отдать Трампу

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде в двустороннем формате не является катастрофой, но последствия, которые возникли после нее, действительно вызывают беспокойство, учитывая последние заявления администрации президента США.

Как предположил Галлямов, Путин фактически купил Трампа, вероятно, отдав российскую Арктику и Восточную Сибирь, где находятся большие запасы нефти.

Кремль, вероятно, запустит американских нефтяников на свою территорию, что позволит Трампу осуществить свою давнюю мечту – "drill, baby, drill" (бурить, крошка, бурить). Однако Россия от этого вряд ли получит значительные выгоды. С большой вероятностью новые нефтяные месторождения будут разрабатываться на основе соглашения о разделе продукции, что предусматривает минимальную выплату для страны-агрессора.

Это можно считать колониальной эксплуатацией, подобной той, что европейцы практиковали в Африке 100 лет назад. Возможно, над разработкой этого плана работал Кирилл Дмитриев (глава российского фонда прямых инвестиций – 24 Канал),

– отметил Аббас Галлямов.

Путин также мог передать Трампу российские позиции на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Китае и в других регионах, где тот решит. Президент США открыто демонстрирует цинизм и безразличие ко всему, кроме интересов своей страны, принимая решения, выгодные только ему, и ведя себя так же эмоционально и беспринципно, как и Путин.

В отличие от Байдена или Харрис, Трамп не считает необходимым защищать Украину от России,

– объяснил политтехнолог.

Учитывая это, Галлямов предположил, что Украине могут приостановить помощь, а часть санкций с России будет снято.

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