Крім того, Путін, ймовірно, передав Трампу російські позиції в різних регіонах світу. Політтехнолог Аббас Галлямов у розмові з 24 Каналом зазначив, що Росія не отримає від цього вигоди. Це можна вважати формою колоніальної експлуатації.

Цікаво Пєсков анонсував розмову Путіна і Сі, а також зробив нову заяву про контакти з Трампом

Що Путін міг віддати Трампу

Зустріч делегацій Росії та США в Ер-Ріяді у двосторонньому форматі не є катастрофою, але наслідки, які виникли після неї, справді викликають занепокоєння з огляду на останні заяви адміністрації президента США.

Як припустив Галлямов, Путін фактично купив Трампа, ймовірно, віддавши російську Арктику та Східний Сибір, де знаходяться великі запаси нафти.

Кремль, ймовірно, запустить американських нафтовиків на свою територію, що дозволить Трампу здійснити свою давню мрію – "drill, baby, drill" (бурити, крихітко, бурити). Однак Росія від цього навряд чи отримає значні вигоди. З великою імовірністю нові нафтові родовища будуть розроблятись на основі угоди про розподіл продукції, що передбачає мінімальну виплату для країни-агресорки.

Це можна вважати колоніальною експлуатацією, подібною до тієї, що європейці практикували в Африці 100 років тому. Можливо, над розробкою цього плану працював Кіріл Дмитрієв (голова російського фонду прямих інвестицій – 24 Канал),

– зазначив Аббас Галлямов.

Путін також міг передати Трампу російські позиції на Близькому Сході, в Латинській Америці, Китаї та в інших регіонах, де той вирішить. Президент США відкрито демонструє цинізм і байдужість до всього, крім інтересів своєї країни, ухвалюючи рішення, що вигідні лише йому, і поводячись так само емоційно та безпринципно, як і Путін.

На відміну від Байдена чи Гарріс, Трамп не вважає за необхідне захищати Україну від Росії,

– пояснив політтехнолог.

Враховуючи це, Галлямов припустив, що Україні можуть призупинити допомогу, а частину санкцій з Росії буде знято.

Що відомо про угоду США та України щодо корисних копалин