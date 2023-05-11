В Грузии реально офигели от решения Путина по безвизу – Жданов

Владимир Путин 10 мая неожиданно в одностороннем порядке упразднил визовый режим с Грузией. Также он аннулировал запрет на авиарейсы, который был введен в 2019 году.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что такой вопрос должны обсуждать вдвоем – Грузия и Россия. А Путин решил сам за обе стороны, что одним приказом можно решить этот вопрос.

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Путин размышляет с позиции "хозяина"

Президент Грузии Соломе Зурабишвили, по мнению Жданова, немного офигела от такого поведения Путина.

В своем аккаунте в Twitter она написала, что возобновление прямого авиасообщения и отмена визовых ограничений "неприемлемо из-за политической обстановки, и для этого необходимо согласие самой Грузии",

– отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что правительство в Грузии, к сожалению, пророссийское. и важно, как он отреагирует на решение Путина.

Олег Жданов прокомментировал приказ Путина об отмене визового режима с Грузией: смотрите видео

Президент в Грузии не имеет права такой исполнительной власти в стране, как правительство. Зурабишвили может выразить свою политическую позицию – и она понятна и правильна,

– подчеркнул собеседник.

По мнению Олега Жданова, подобные решения принимаются двумя странами, ведь это двусторонние отношения между Грузией и Россией.

"Это не отношения господина и крепостного. Но Путин размышляет именно с позиции "хозяина", - уверен он.

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