У России есть определенные планы: политолог предположил, зачем Путин отменил визовый режим для Грузии

10 мая президент России Владимир Путин неожиданно упразднил визовый режим с Грузией и хочет восстановить прямое авиасообщение. Это может быть спланированной акцией по проникновению в страну российской агентуры.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Россия может отправить в Грузию своих агентов, чтобы они занялись поиском и ликвидацией российских оппозиционеров.

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Власти Грузии не единодушны

Он рассказал, что это решение Путина в долгосрочной перспективе может повлечь за собой дальнейшую агрессию России по отношению к Грузии и даже аннексию. Цель России – максимально насытить агентурой Грузию, а затем провести "маленькую победоносную войну", которой Путину сейчас очень сильно не хватает.

"Грузия – уникальная страна, где президент делает проевропейские заявления и понимает, какую угрозу представляет для ее страны Россия, а с другой стороны – правительство и коалиция в парламенте, которые непублично делают вещи, способствующие России. Это касается также депортации россиян, бежавших от мобилизации, и усиления экономических отношений между странами", – заявил Рейтерович.

Россия может показать, как она "мирится" с соседями

Рейтерович добавил, что если Россия возобновляет авиасообщение с Грузией, то, очевидно, есть непубличные договоренности между странами. Самолеты российских авиакомпаний находятся в лизинге у иностранных компаний, поэтому должны быть арестованы в любой цивилизованной стране.

"Купа интересных моментов – страна может официально заявлять, что Россия оккупировала часть ее территории, а параллельно активно торговать с Россией и зарабатывать на санкциях. Надо внимательно наблюдать за изменением риторики России – это могут подавать, как пример миролюбия, мол, мы готовы мириться и нормально жить с соседями", – подчеркнул политолог.

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